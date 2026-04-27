Унаслідок шквального вітру в Україні загинуло 3 людей і поранено 8. Негода збережеться і сьогодні

Пошкоджені покрівлі десятків житлових будинків та комунальних установ, заклади освіти й транспортні засоби. 

Наслідки шквального вітру у Київській області

Найбільше руйнувань шквальний вітер завдав у Дніпропетровській, Хмельницькій та Київській областях. Загинуло три людини.

Про це повідомив міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко.

На більшості території країни пориви вітру спостерігатимуться й сьогодні. Визначено I рівень небезпеки – жовтий.

Загалом наразі у 19 регіонах знеструмлено понад 700 населених пунктів. Пошкоджені покрівлі десятків житлових будинків та комунальних установ, заклади освіти й транспортні засоби

На жаль, троє людей загинули – на Запоріжжі, Закарпатті та Черкащині. Унаслідок негоди травмувалися восьмеро людей, зокрема дитина.

Рятувальники ДСНС напередодні здійснили понад 400 виїздів – розпилювали дерева, демонтували небезпечні конструкції, допомагали потерпілим.

У Запоріжжі шквальний вітер пошкодив дах будівлі концертної зали просто під час виступу артиста: рятувальники оперативно демонтували аварійні конструкції й убезпечили глядачів. 

“Після початку негоди поліцейські посилили патрулювання, щоби забезпечити дорожній рух на місцях падіння дерев і конструкцій. На заблокованих ділянках були організовані об’їзди, щоб рятувальники та комунальні служби могли оперативно прибрати перешкоди”, – зазначив міністр.

Сьогодні триватимуть відновлювальні роботи. 

  • Минулої п'ятниці у місті Новоселиця Чернівецької області внаслідок падіння дерев на території дитячого майданчика травмувалися двоє дітей.
