У Черкаській області студента підозрюють у коригуванні російських обстрілів

За інформацією слідства, зловмисник наводив ракетно-дронові атаки окупантів по енергетичній інфраструктурі центрального регіону України.

Зловмисник встановив місце розташування об'єкта критичної інфраструктури

Контррозвідка Служби безпеки викрила у Черкаській області ще одного ймовірного російського агента, йдеться у пресрелізі спецслужби.

Зловмисник наводив ракетно-дронові атаки окупантів по енергетичній інфраструктурі центрального регіону України.

За матеріалами справи, коригуванням повітряних ударів займався завербований ворогом місцевий студент. До уваги російських спецслужбістів він потрапив, коли шукав “легкі заробітки” у Телеграм-каналах.

В обмін на обіцянки “швидких підробітків” фігурант погодився відстежувати для ФСБ локацію одного з ключових енергооб’єктів. Для цього зловмисник встановив місце розташування об'єкта критичної інфраструктури та під виглядом прогулянки фотографував територію. Далі він накопичував розвіддані на власному смартфоні, щоб підготувати узагальнений «звіт» для куратора від російської спецслужби.

Співробітники СБУ викрили фігуранта на початковому етапі його розвіддіяльності і затримали у студентському гуртожитку, де він готував агентурну "доповідь" до РФ.

Під час обшуків у затриманого вилучено комп’ютер та смартфон із доказами його співпраці з фсб.

Слідчі Служби безпеки повідомили агенту про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану). Зловмисник перебуває під вартою без права внесення застави. Йому загрожує довічне ув’язнення з конфіскацією майна.

Комплексні заходи проводили співробітники СБУ в Черкаській області за процесуального керівництва обласної прокуратури.

﻿
