Епіцентр та UAnimals допоможуть тваринам військових на передовій

Компанія Епіцентр спільно з організацією UAnimals і ТМ Priroda запускають другу хвилю благодійної акції “Добрі Lapki”.

Акція триватиме з 27 квітня по 27 червня 2026 року в зоомагазинах Lapki мережі Епіцентр та на сайті компанії epicentrk.ua. Вона передбачає, що 100 гривень з кожної проданої лежанки або дряпки ТМ Priroda будуть передані UAnimals, після чого зібрані кошти спрямують на підтримку тварин українських військових в зоні бойових дій.

Як зазначають UAnimals, на фронті поруч із бійцями живуть тисячі покинутих собак та котів і всі вони потребують базового догляду, який складно забезпечити в польових умовах.

Тому в першу чергу благодійна організація планує подбати про забезпечення елементарних потреб: вакцинації, лікування, стерилізації та захисту тварин від паразитів.

Перша хвиля ініціативи вже продемонструвала високий рівень залученості клієнтів - завдяки спільним зусиллям партнерам вдалося зібрати майже 500 тис. грн. Ці кошти були спрямовані на будівництво вольєрів для тварин, евакуйованих із прифронтових територій.

«Ми бачимо, наскільки відгукуються подібні ініціативи нашим клієнтам, і як спільними зусиллями можна досягати відчутних результатів. Для нас важливо не просто реалізовувати товари, а створювати додаткову цінність і можливість долучитися до важливої справи. Підтримка тварин, які постраждали від війни, - це ще один напрям, де бізнес може бути корисним суспільству», - зазначила PR-директорка компанії Епіцентр Юлія Чудновець.

У компанії наголошують, що подібні проєкти є частиною системного підходу до соціальної відповідальності бізнесу та спрямовані на підтримку тих, хто цього найбільше потребує.

Зазначимо, що долучитися до ініціативи можна буде не лише через покупку товарів, а й через прямий донат на підтримку збору, що доступний на офіційному сайті UAnimals.