Росіяни атакували Харківщину дронами та із авіації

Упродовж доби ворожих ударів зазнали 8 населених пунктів Харківської області. Росіяни атакували КАБами та дронами.

Про це у телеграмі написав начальник ОВА Олег Синєгубов.

Внаслідок обстрілів немає постраждалих.

По області застосовано:

5 КАБів;

4 БпЛА типу «Герань-2»;

4 БпЛА типу «Молнія»;

5 БпЛА (тип встановлюється).

Росіяни пошкодили по одному будинку у Золочеві Богодухівського району, в Ізюмі, с. Черкаська Лозова Харківського району, с.Пільна Чугуївського району, 3 доми у с. Лютівка, у сел. Великий Бурлук у Куп’янського району - 2 приватні будинки.

Транзитний евакуаційний пункт у Лозовій за добу прийняв 41 людину. Загалом від початку роботи в Пункті зареєстровано 30 506 людей.