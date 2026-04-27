ГоловнаСуспільствоВійна

Росіяни атакували Харківщину дронами та із авіації

Ворог бив по 8 населених пунктах області. 

Росіяни атакували Харківщину дронами та із авіації
Наслідки російської атаки на Харківщині
Фото: Харківська ОВА

Упродовж доби ворожих ударів зазнали 8 населених пунктів Харківської області. Росіяни атакували КАБами та дронами.

Про це у телеграмі написав начальник ОВА Олег Синєгубов. 

Внаслідок обстрілів немає постраждалих.

По області застосовано:

  • 5 КАБів;
  • 4 БпЛА типу «Герань-2»;
  • 4 БпЛА типу «Молнія»;
  • 5 БпЛА (тип встановлюється).

Росіяни пошкодили по одному будинку у Золочеві Богодухівського району, в Ізюмі, с. Черкаська Лозова Харківського району, с.Пільна Чугуївського району, 3 доми у с. Лютівка, у сел. Великий Бурлук у Куп’янського району - 2 приватні будинки.

Транзитний евакуаційний пункт у Лозовій за добу прийняв 41 людину. Загалом від початку роботи в Пункті зареєстровано 30 506 людей.

