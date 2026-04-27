Росіяни поранили мешканця Миколаївщини

Упродовж доби російська армія атакувала Миколаївську область дронами і артилерією. Через одну із атак поранений 70-річний чоловік.

Про це у телеграмі написав начальник ОВА Віталій Кім.

Учора ворог чотири рази атакував FPV-дронами Галицинівську та Куцурубську громади. По Коцурубській бив ще й артилерією.

Внаслідок одного з обстрілів у с. Лупареве поранення отримав 70-річний чоловік, його госпіталізували. На ранок стан постраждалого стабільний, середньої важкості. Крім того, знищений автомобіль.