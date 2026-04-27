​Вчора російська армія втратила 810 солдатів та 26 артилерійських систем

Упродовж доби армія Росії втратила 810 осіб, 4 бойові броньовані машини, 26 артилерійських систем та 128 одиниць автомобільної техніки та автоцистерн.
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 27.04.26 орієнтовно склали:
- особового складу – близько 1 326 460 (+810) осіб
- танків – 11 892 (+0) од.
- бойових броньованих машин – 24 467 (+4) од.
- артилерійських систем – 40 737 (+26) од.
- РСЗВ – 1 753 (+0) од.
- засоби ППО – 1 354 (+0) од.
- літаків – 435 (+0) од.
- гелікоптерів – 350 (+0) од.
- БПЛА оперативно-тактичного рівня level – 259 219 (+1 128) од.
- крилаті ракети – 4 579 (+0) од.
- кораблі / катери – 33 (+0) од.
- підводні човни – 2 (+0) од.
- автомобільна техніка та автоцистерни – 91 710 (+128) од.
- спеціальна техніка – 4 136 (+0) од.
Дані уточнюються.