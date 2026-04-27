​Вчора російська армія втратила 810 солдатів та 26 артилерійських систем

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 27.04.26 орієнтовно склали:

Упродовж доби армія Росії втратила 810 осіб, 4 бойові броньовані машини, 26 артилерійських систем та 128 одиниць автомобільної техніки та автоцистерн.

Від початку повномасштабного вторгненння російські війська втратили близько 1 326 460 осіб.

