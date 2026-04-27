У Києві призначено службове розслідування щодо стрільби по авто порушника, який тікав від групи оповіщення ТЦК
ВідеоУ Києві призначено службове розслідування щодо стрільби по авто порушника, який тікав від групи оповіщення ТЦК
В Африці 75-річного мільйонера зі США під час полювання на антилопу затоптала група слонів
В Африці 75-річного мільйонера зі США під час полювання на антилопу затоптала група слонів
Заступник начальника ГУР заявив, що Москва прагне захопити весь Донбас до вересня
Заступник начальника ГУР заявив, що Москва прагне захопити весь Донбас до вересня
Як схуднути без шкоди для здоров'я. Покрокова інструкція від дієтолога Станіслава Кравчука
Як схуднути без шкоди для здоров'я. Покрокова інструкція від дієтолога Станіслава Кравчука
​"Сором для всієї системи": голова МВС назвав ганебною поведінку поліцейських під час теракту в Києві
​"Сором для всієї системи": голова МВС назвав ганебною поведінку поліцейських під час теракту в Києві
Німеччина планує побудувати перший у світі термоядерний реактор, - Мерц
Німеччина планує побудувати перший у світі термоядерний реактор, - Мерц
Люба Морозова: «Те, що сьогодні називають “великим російським балетом”, — це покруч, який виріс на французькій основі»
Люба Морозова: «Те, що сьогодні називають “великим російським балетом”, — це покруч, який виріс на французькій основі»
Університетські лікарні рано чи пізно будуть обов’язковою вимогою для медичної освіти – Ляшко
Університетські лікарні рано чи пізно будуть обов’язковою вимогою для медичної освіти – Ляшко
У Дубаї заарештували ймовірного кримінального авторитета Деніела Кінагана з Ірландії
У Дубаї заарештували ймовірного кримінального авторитета Деніела Кінагана з Ірландії
​Вчора російська армія втратила 810 солдатів та 26 артилерійських систем

Від початку повномасштабного вторгненння російські війська втратили близько 1 326 460 осіб.

Втрати армії окупантів, ілюстративне фото
Фото: скрин відео

Упродовж доби армія Росії втратила 810 осіб, 4 бойові броньовані машини, 26 артилерійських систем та 128 одиниць автомобільної техніки та автоцистерн.

Про це повідомив Генштаб

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 27.04.26 орієнтовно склали:

  • особового складу – близько 1 326 460 (+810) осіб 
  • танків – 11 892 (+0) од.
  • бойових броньованих машин – 24 467 (+4) од.
  • артилерійських систем – 40 737 (+26) од.
  • РСЗВ – 1 753 (+0) од.
  • засоби ППО – 1 354 (+0) од.
  • літаків – 435 (+0) од.
  • гелікоптерів – 350 (+0) од.
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня level – 259 219 (+1 128) од.
  • крилаті ракети – 4 579 (+0) од.
  • кораблі / катери – 33 (+0) од.
  • підводні човни – 2 (+0) од.
  • автомобільна техніка та автоцистерни – 91 710 (+128) од.
  • спеціальна техніка – 4 136 (+0) од.

Фото: Генштаб

Дані уточнюються.

Читайте також
