У Києві призначено службове розслідування щодо стрільби по авто порушника, який тікав від групи оповіщення ТЦК
Як схуднути без шкоди для здоров'я. Покрокова інструкція від дієтолога Станіслава Кравчука
ЗМІ: Інтерпол затримав у Австрії ексзаступника мера Львова, обвинуваченого в розкраданні естонської допомоги
Люба Морозова: «Те, що сьогодні називають "великим російським балетом", — це покруч, який виріс на французькій основі»
В Африці 75-річного мільйонера зі США під час полювання на антилопу затоптала група слонів
Заступник начальника ГУР заявив, що Москва прагне захопити весь Донбас до вересня
Доньку Чернишова хрестив архімандрит УПЦ (МП), який був особистим духівником родини Медведчука
​"Сором для всієї системи": голова МВС назвав ганебною поведінку поліцейських під час теракту в Києві
Німеччина планує побудувати перший у світі термоядерний реактор, - Мерц
Сьогодні ЗАЕС вчергове втратила зовнішнє електроживлення

Впродовж півтори години станція живилася від 19-и резервних дезельних генераторів. 

На території окупованої ЗАЕС, ілюстративне фото
Фото: МВС

Сьогодні, 26 квітня, Запорізька атомна електростанція знову перебувала у блекауті.

Як повідомили у Енергоатомі, відбулося відключення лінії електропередачі«Феросплавна‑1», через що станція перейшла в режим блекауту.

Впродовж півтори години станція живилася від 19-и резервних дезельгенераторів. 

Це вже п’ятнадцятий випадок блекауту на ЗАЕС з моменту її окупації. 

У Енергоатомі кажуть, що кожен такий інцидент суттєво підвищує ризики для ядерної та радіаційної безпеки не лише України, а й Європи.

«Ситуація вкотре підтверджує необхідність якнайшвидшого повернення станції під повний контроль України та її законного оператора – Енергоатома, що є єдиною гарантією безпечної експлуатації найбільшої атомної станції Європи», – йдеться у повідомленні. 

