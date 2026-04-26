Сьогодні ЗАЕС вчергове втратила зовнішнє електроживлення

Сьогодні, 26 квітня, Запорізька атомна електростанція знову перебувала у блекауті.

Як повідомили у Енергоатомі, відбулося відключення лінії електропередачі«Феросплавна‑1», через що станція перейшла в режим блекауту.

Впродовж півтори години станція живилася від 19-и резервних дезельгенераторів.

Це вже п’ятнадцятий випадок блекауту на ЗАЕС з моменту її окупації.

У Енергоатомі кажуть, що кожен такий інцидент суттєво підвищує ризики для ядерної та радіаційної безпеки не лише України, а й Європи.

«Ситуація вкотре підтверджує необхідність якнайшвидшого повернення станції під повний контроль України та її законного оператора – Енергоатома, що є єдиною гарантією безпечної експлуатації найбільшої атомної станції Європи», – йдеться у повідомленні.