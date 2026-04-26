Сирський: противник активізував наступальні дії практично по всій лінії фронту

Головнокомандувач ЗСУ зустриівся з  начальником Штабу оборони ЗС Канади генералом Дженні Каріньян. 

Сирський: противник активізував наступальні дії практично по всій лінії фронту
Олександр Сирський і Дженні Каріньян
Фото: Генштаб ЗСУ

Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський  зустрівся з начальником Штабу оборони Збройних Сил Канади генералом Дженні Каріньян.

Про це він повідомив у соцмережах

"Насамперед подякував генералу та Уряду Канади за вагому військову допомогу Україні. Високо цінуємо внески Канади до ініціативи Пріоритетного переліку потреб України (PURL), фонду NSATU, а також участь у Чеській ініціативі. Особливо важливою є провідна роль Канади в діяльності "Коаліції винищувачів"", -написав Сирський.

Він також поінформував про поточну обстановку на лінії бойового зіткнення. 

"Ситуація залишається складною. Противник активізував наступальні дії практично по всій лінії фронту. Водночас Сили оборони роблять ставку на виважене планування, інноваційні рішення та ефективне застосування наявних засобів ураження. У результаті противник зазнає втрат, що перевищують його можливості з доукомплектування підрозділів", - зазначив Сирський.

Головком наголосив, що системні ураження російських виробничих об’єктів додатково знижують спроможності протиповітряної оборони противника, який уже відчуває дефіцит ракет для протидії українським безпілотним системам і засобам ураження.

"Користуючись нагодою, подякував канадському народові за підтримку та співпрацю в інтересах оборони України та захисту демократичних цінностей у Європі та світі", -додав він. 

