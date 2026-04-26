Генштаб підтрвердив ураження Силами оборони НПЗ "Ярославльського" та ворожої РЛС

Є влучання по радіолокаційній станції "Каста-2Е1" у Мелітополі та ЗРК  "Панцир-С1" у Маріуполі.

Упродовж 25 квітня та в ніч на 26 квітня підрозділи Сил оборони України завдали низки уражень по противнику на території РФ та ТОТ України.

Про це інформує Генштаб ЗСУ.

У Генштабі підтвердили ураження нафтопереробного заводу "Ярославльський" у місті Ярославль РФ, де зафіксовано пожежу на території підприємства.

НПЗ "Ярославльський" – стратегічно важливе підприємство та один із ключових об’єктів російської нафтопереробної галузі. Потужність переробки – близько 15 млн тонн нафти на рік. Продукція заводу включає бензин, дизель, реактивне пальне та є критично важливою для логістики ворожої армії.

Ступінь завданих збитків уточнюється.

Також уражено військові ешелони противника у районах населених пунктів Менчугове та Келерівка на тимчасово окупованій українській Донеччині.

За результатами попередніх уражень 24 квітн підтверджено влучання по радіолокаційній станції "Каста-2Е1" у Мелітополі Запорізької області та зенітному ракетно-гарматному комплексу "Панцир-С1" у Маріуполі на Донеччині.

Втрати противника та масштаби завданих збитків уточнюються.

Сили оборони України продовжать вживати заходів для припинення збройної агресії РФ проти України.

Читайте також
