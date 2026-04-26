Доньку Чернишова хрестив архімандрит УПЦ (МП), який був особистим духівником родини Медведчука
ЕксклюзивДоньку Чернишова хрестив архімандрит УПЦ (МП), який був особистим духівником родини Медведчука
Заступник начальника ГУР заявив, що Москва прагне захопити весь Донбас до вересня
Заступник начальника ГУР заявив, що Москва прагне захопити весь Донбас до вересня
​"Сором для всієї системи": голова МВС назвав ганебною поведінку поліцейських під час теракту в Києві
​"Сором для всієї системи": голова МВС назвав ганебною поведінку поліцейських під час теракту в Києві
В Африці 75-річного мільйонера зі США під час полювання на антилопу затоптала група слонів
В Африці 75-річного мільйонера зі США під час полювання на антилопу затоптала група слонів
ЗМІ: Інтерпол затримав у Австрії ексзаступника мера Львова, обвинуваченого в розкраданні естонської допомоги
ЗМІ: Інтерпол затримав у Австрії ексзаступника мера Львова, обвинуваченого в розкраданні естонської допомоги
Люба Морозова: «Те, що сьогодні називають “великим російським балетом”, — це покруч, який виріс на французькій основі»
Люба Морозова: «Те, що сьогодні називають “великим російським балетом”, — це покруч, який виріс на французькій основі»
Як схуднути без шкоди для здоров'я. Покрокова інструкція від дієтолога Станіслава Кравчука
Як схуднути без шкоди для здоров'я. Покрокова інструкція від дієтолога Станіслава Кравчука
У Києві призначено службове розслідування щодо стрільби по авто порушника, який тікав від групи оповіщення ТЦК
ВідеоУ Києві призначено службове розслідування щодо стрільби по авто порушника, який тікав від групи оповіщення ТЦК
Німеччина планує побудувати перший у світі термоядерний реактор, - Мерц
Німеччина планує побудувати перший у світі термоядерний реактор, - Мерц
Суспільство / Війна

"АТЕШ": уночі безпілотники атакували окупований Крим

Вибухи лунали в районах аеродромів "Кача" та "Бельбек".

Фото: Сумська міська рада

Уночі 26 квітня безпілотники атакували військові об'єкти росіян у тимчасово окупованому Криму. 

Про це повідомляє партизанський рух АТЕШ у Telegram.

За інформацією "АТЕШ", активна фаза атаки тривала кілька годин. Загалом вибухи та робота російської ППО фіксувалися до 5:30 ранку. Удари здійснювалися хвилями з різних напрямків.

Перші вибухи пролунали в районах аеродромів "Кача" та "Бельбек". Також відомо про вибухи в районі населеного пункту Саки.

Інтенсивна робота ППО була зафіксована в районі Балаклави, зокрема поблизу теплоелектростанції, де після запусків ракет установки переходили на гарматне озброєння.

Вибухи також лунали у Севастополі, в районах Фіолента, Сапун-гори, центрі міста, а також Бахчисарайському районі.

Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies