"АТЕШ": уночі безпілотники атакували окупований Крим

Вибухи лунали в районах аеродромів "Кача" та "Бельбек".

Уночі 26 квітня безпілотники атакували військові об'єкти росіян у тимчасово окупованому Криму.

Про це повідомляє партизанський рух АТЕШ у Telegram.

За інформацією "АТЕШ", активна фаза атаки тривала кілька годин. Загалом вибухи та робота російської ППО фіксувалися до 5:30 ранку. Удари здійснювалися хвилями з різних напрямків.

Перші вибухи пролунали в районах аеродромів "Кача" та "Бельбек". Також відомо про вибухи в районі населеного пункту Саки.

Інтенсивна робота ППО була зафіксована в районі Балаклави, зокрема поблизу теплоелектростанції, де після запусків ракет установки переходили на гарматне озброєння.

Вибухи також лунали у Севастополі, в районах Фіолента, Сапун-гори, центрі міста, а також Бахчисарайському районі.