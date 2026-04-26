Безпілотники Сил оборони вдарили по одному з найбільших НПЗ у Ярославлі та хімзаводі в Череповці

На НПЗ уражено установку вакуумної перегонки.

наслідки ураження по Ярославльському НПЗ
Фото: Exilenova+

Уночі 26 квітня 2026 року ударні безпілотники Сил оборони атакували нафтопереробний завод у Ярославлі та один із найбільших хімічних комплексів у Череповці Вологодської області.

За повідомленнями місцевих ТГ-каналів, безпілотники влучили в об’єкти Ярославського нафтопереробного заводу «Славнефть-ЯНОС». Унаслідок атаки було уражено установку вакуумної перегонки, що спричинило масштабну пожежу на території підприємства.

Місцеві жителі повідомляють про десятки вибухів у небі та яскраві спалахи, імовірно працювала російська ППО. Міцева влада мовчить щодо влучань та наслідків, водночас пожежу було видно у місті.

Пожежу на території нафтобази також підтверджує моніторинговий сервіс від NASA — FIRMS, датчики якого о 01:27 ночі зафіксували аномально високі температури на території НПЗ

Паралельно зафіксовано удар по хімічному підприємству АТ «Апатит» у Череповці. Про атаку повідомив губернатор Вологодської області Георгій Філімонов. За його словами, дрони вразили територію азотного комплексу «Аміак-3», де розташований трубопровід із сірчаною кислотою.

АТ «Апатит», що входить до групи «ФосАгро», є стратегічним підприємством російської хімічної промисловості та найбільшим у Європі виробником фосфоровмісних добрив. Завод у Череповці виробляє, зокрема, аміачну селітру та карбамід, які мають подвійне призначення — використовуються як у сільському господарстві, так і у виробництві вибухових речовин.

Потужність підприємства перевищує 8,2 млн тонн продукції на рік, а частка у загальноросійському виробництві аміаку становить близько 10%.

﻿
