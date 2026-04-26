Російська армія втратила вчора ще 960 солдатів

За минулу добу Сили оборони України ліквідували ще 960 російських окупантів, повідомляє Генштаб ЗСУ.
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 26.04.26 орієнтовно склали:
- особового складу – близько 1 325 650 (+960) осіб
- танків – 11 892 (+0) од.
- бойових броньованих машин – 24 463 (+5) од.
- артилерійських систем – 40 711 (+76) од.
- РСЗВ – 1 753 (+0) од.
- засоби ППО – 1 354 (+1) од.
- літаків – 435 (+0) од.
- гелікоптерів – 350 (+0) од.
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 258 091 (+2 229) од.
- крилаті ракети – 4 579 (+30) од.
- кораблі / катери – 33 (+0) од.
- підводні човни – 2 (+0) од.
- автомобільна техніка та автоцистерни – 91 582 (+160) од.
- спеціальна техніка – 4 136 (+0) од.
Дані уточнюються.