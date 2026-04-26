Російська армія втратила вчора ще 960 солдатів

Загальні втрати РФ з початку повномасштабного вторгнення в Україну складають близько 1 325 650 солдатів.

За минулу добу Сили оборони України ліквідували ще 960 російських окупантів, повідомляє Генштаб ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 26.04.26 орієнтовно склали:

  • особового складу  – близько 1 325 650 (+960) осіб 
  • танків – 11 892 (+0) од.
  • бойових броньованих машин – 24 463 (+5) од.
  • артилерійських систем – 40 711 (+76) од.
  • РСЗВ – 1 753 (+0) од.
  • засоби ППО  – 1 354 (+1) од.
  • літаків – 435 (+0) од.
  • гелікоптерів – 350 (+0) од.
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 258 091 (+2 229) од.
  • крилаті ракети – 4 579 (+30) од.
  • кораблі / катери – 33 (+0) од.
  • підводні човни – 2 (+0) од.
  • автомобільна техніка та автоцистерни – 91 582 (+160) од.
  • спеціальна техніка – 4 136 (+0) од.

Дані уточнюються.

﻿
