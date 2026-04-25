10 людей постраждали через новий російський обстріл Дніпра (оновлено)

Увечері 25 квітня росіяни знову обстріляли Дніпро.

Як повідомив керівник Дніпропетровської ОВА Олександр Ганжа, було пошкоджене підприємство.

«Троє людей поранені через вечірню атаку росіян на Дніпро. Серед постраждалих – двоє дітей. Це хлопчики 11 та 14 років. Поранена й 50-річна жінка. Всі ушпиталені в стані середньої тяжкості», - уточнив очільник області.

Ганжа додав, що рятувальники також продовжують працювати на місці нічного ворожого удару по житловому кварталу.

«З-під завалів потрощеної 4-поверхівки дістали ще одне тіло. Упродовж доби ворожі атаки на Дніпро обірвали життя 8 його жителів, дістали поранень 49 людей», - підсумував керівник ОВА.

Оновлення. Згодом Ганжа заявив про 10 поранених.

"Вісім – у лікарні. Четверо постраждалих у важкому стані – це чоловіки 24, 26, 44 та 53 років", - зазначив керівник ОВА.