400 колаборантів публічно заявили про своє бажання виїхати до Росії, – Координаційний штаб
«Люди кремують померлих і тримають коробочку в себе — не знають, де ховати. Бо переїжджають не один раз з різних причин»
Люба Морозова: «Те, що сьогодні називають “великим російським балетом”, — це покруч, який виріс на французькій основі»
ЗМІ: Інтерпол затримав у Австрії ексзаступника мера Львова, обвинуваченого в розкраданні естонської допомоги
Німеччина планує побудувати перший у світі термоядерний реактор, - Мерц
ЕксклюзивДоньку Чернишова хрестив архімандрит УПЦ (МП), який був особистим духівником родини Медведчука
Заступник начальника ГУР заявив, що Москва прагне захопити весь Донбас до вересня
​"Сором для всієї системи": голова МВС назвав ганебною поведінку поліцейських під час теракту в Києві
Як схуднути без шкоди для здоров'я. Покрокова інструкція від дієтолога Станіслава Кравчука
Суспільство / Війна

10 людей постраждали через новий російський обстріл Дніпра (оновлено)

Серед потерпілих – двоє дітей.

10 людей постраждали через новий російський обстріл Дніпра (оновлено)
Фото: Telegram/Павло Кириленко

Увечері 25 квітня росіяни знову обстріляли Дніпро.

Як повідомив керівник Дніпропетровської ОВА Олександр Ганжа, було пошкоджене підприємство.

«Троє людей поранені через вечірню атаку росіян на Дніпро. Серед постраждалих – двоє дітей. Це хлопчики 11 та 14 років. Поранена й 50-річна жінка. Всі ушпиталені в стані середньої тяжкості», - уточнив очільник області.

Ганжа додав, що рятувальники також продовжують працювати на місці нічного ворожого удару по житловому кварталу. 

«З-під завалів потрощеної 4-поверхівки дістали ще одне тіло. Упродовж доби ворожі атаки на Дніпро обірвали життя 8 його жителів, дістали поранень 49 людей», - підсумував керівник ОВА.

Оновлення. Згодом Ганжа заявив про 10 поранених.

"Вісім – у лікарні. Четверо постраждалих у важкому стані – це чоловіки 24, 26, 44 та 53 років", - зазначив керівник ОВА.

  • Росіяни завдали комбінованого удару по Дніпру та Харкову із застосуванням БпЛА і балістичних ракет. Вранці 25 квітня росіяни також атакували АЗС у Дніпрі.
  • Згодом ворог завдав повторного удару по місту.
