У Києві дівчина впала в неогороджену яму з водою

В Оболонському районі Києва 18-річна дівчина травмувалась, впавши в неогороджену яму з водою. Про це повідомляє столична поліція.

Про подію правоохоронцям стало відомо під час моніторингу соціальних мереж. Попередньо слідчі з’ясували, що на проспекті Івасюка працівники аварійної бригади КП «Київтеплоенерго» виконували ремонтні роботи через порив труби холодного водопостачання. Водночас місце проведення робіт не було належним чином огороджене.

Унаслідок цього 18-річна місцева мешканка, проходячи повз, впала у заповнену водою яму та отримала травму ноги. Їй надали необхідну допомогу.

За даним фактом слідчі розпочали кримінальне провадження за ч. 1 ст. 272 Кримінального кодексу України – порушення правил безпеки під час виконання робіт з підвищеною небезпекою.