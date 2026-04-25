Україна та Азербайджан підписали шість документів про співпрацю. Пріоритемами є безпека та ОПК, – Зеленський

Володимир Зеленський та Ільхам Алієв домовилися провести ще одну зустріч у Києві.

Україна та Азербайджан підписали шість документів про співпрацю. Пріоритемами є безпека та ОПК, – Зеленський
Володимир Зеленський із лідером Азербайджану Ільхамом Алієвим
Фото: Офіс президента

Україна та Азербайджан хочуть посилювати співпрацю у всіх сферах, мова йде зокрема про енергетику, оборонно-промисловий комплекс та торгівлю.

Про це заявив президент Азербайджану Ільхам Алієв журналістам під час виступу разом з українським очільником Володимиром Зеленським.

Зеленський зазначив, що сторони сьогодні підписали шість документів, деталі яких повідомлять пізніше. Документи підписані у різних напрямках, але пріоритетом є безпека та ОПК.

“Я говорив з нашими експертами, які перебувають в Азербайджані. Вони безумовно підтримують наших колег. Безумовно, ми будемо розвивати наше співробітництво, “ко-продакшн”. Це важливі напрямки, які збільшать безпеку наших народів та товарообіг”, – сказав український очільник.

Зі свого боку Алієв додав, що співпраця між Україною та Азербайджаном має дуже сильний політичний фундамент. "У 2008 і 2011 роках у Києві та Баку ми підписали два документи про стратегічну співпрацю. Вони визнають суверенітет і непорушність наших кордонів”, – зазначив зі свого боку Алієв.

Алієв підкреслив, що торік у Баку відбулися консультації міністрів закордонних справ і зустріч міжурядової комісії.

“Сьогодні під час розмови погодили провести ще одну зустріч в Україні. Ми обмінялися думками, у нас серйозна співпраця і ми сьогодні підтвердили її”, – додав президент.

Він, зокрема, виокремив співпрацю в енергетиці, де вже є певні досягнення, спільні проєкти та інвестиції.

Також йшлося про товарообіг, який треба нарощувати. “Понад 500 млн дол США і буде зростати її далі”, – сказав Алієв.

“Щодо військово-технічної співпраці – також обговорювали це питання, це має широкі перспективи, як в Україні, так і в Азербайджані. Ми бачимо розвиток військових індустрій, оборонно-промислового комплексу. І ми можемо розглянути спільне виробництво”, – підкреслив він.

Алієв наголосив, що співпрацю між країнами планується поширювати у всіх сферах.

За його словами, за останні чотири років на рівні президентів відбулося сім зустрічей, остання – два місяці тому у Мюнхені.

  • Зеленський сьогодні здійснює візит до Азербайджану. Президент вранці заслухав доповідь військових, що діляться українським досвідом і експертизою в захисті неба.
  • Зеленський був із візитом у Азербайджані в перший рік його президентства. Алієв приїздив до України в січні 2022. Торік президенти проводили перемовини на полях саміту Європейської політичної спільноти.
  • У лютому цього року вони проводили телефонну розмову.
