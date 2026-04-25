Росія завдала повторного удару по будинку у Дніпрі, є поранені та жертви (доповнено)

Наразі відомо про сімох постраждалих.

наслідки удару РФ по Дніпру
Фото: ДСНС України

Російські окупанти завдали повторного удару по житловому будинку у місті Дніпро. Відомо про поранених та загиблого. 

Про це повідомляє очільник Дніпропетровської ОВА Олександр Ганжа.

"Росіяни знову ударили по Дніпру. І знову пошкоджений житловий будинок. Семеро людей дістали поранень. Медики надають їм усю необхідну допомогу", – зазначає він. 

Пізніше Ганжа додав, що унаслідок повторного удару РФ по тому ж житловому кварталу, який росіяни атакували вночі, одна людина загинула.

Понівечений багатоповерховий будинок. 

Також, за інформацією очільника Дніпропетровської ОВА, рятувальники загасили пожежу на АЗС у Дніпрі, яка виникла через ворожу атаку сьогодні вранці. Знищені 8 вантажівок і 4 легковики.

Фото: Дніпропетровська ОВА

На цій локації поранень дістали двоє чоловіків – 49 та 51 року. Обоє госпіталізовані в стані середньої тяжкості.

Фото: Дніпропетровська ОВА

В цілому в Дніпрі через атаки РФ вночі та протягом дня 34 постраждалих. П'ятеро людей загинули.

Уночі та вранці 25 квітня у Дніпрі росіяни завдали масованого удару по житловому будинку та АЗС. 

Аварійно-рятувальні роботи продовжуються, під завалами можуть бути ще люди. 

