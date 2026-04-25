Головне за ніч та ранок суботи, 25 квітня: ворожа масована атака, майже 240 боєзіткнень

Нічна повітряна атака , 236 бойових зіткнень, бої на Покровському та Костянтинівському напрямках, ворожі обстріли, вибухи на Уралі.

Росіяни завдали комбінованого удару по Дніпру та Харкову із застосуванням БпЛА та балістичних ракет. Ворог бив по місту впродовж десяти годин.

За повідомленням очільника Дніпропетровської обласної військової адміністрації Олександра Ганжі, спалахнули кілька пожеж. Є пошкодження житлових будинків, зокрема 4-поверхівка була частково зруйнована.

Станом на 11:20 у Дніпрі відомо вже про чотирьох жертв. 27 людей постраждали через нічну та ранкову атаки росіян на місто. Серед них – двоє дітей. Хлопчик 9 років на амбулаторному лікуванні. 17-річна дівчина – госпіталізована в стані середньої тяжкості.

"Ще одне тіло дістали рятувальники з під завалів будинку у Дніпрі, по якому поцілили росіяни цієї ночі", – повідомив Ганжа близько 9:40.

Аварійно-рятувальні роботи продовжуються, під завалами можуть бути ще люди.

У Харкові станом на 8:00 відомо про двох постраждалих від ранкового удару дроном – один з них півторарічний хлопчик.

Згодом російські окупанти завдали повторного удару по житловому будинку у Дніпрі.

Відомо про поранених та загиблого.

Уночі 25 квітня російські війська масовано атакували ударними безпілотниками Одещину.

Пошкоджені будинки і припортова інфраструктура. Двоє людей постраждали.

Уночі ворог завдав комбінованого удару по Чернігівській області. Унаслідок російського терору двоє людей загинули, відомо про 7 постраждалих.

"Росіяни атакували Ніжин, імовірно, балістичною ракетою і "геранями". На жаль, двоє чоловіків загинули: одному було 30 років, іншому - 60. 54-річного чоловіка ушпиталили з уламковими пораненнями. Постраждала жінка старшого віку", – повідомив очільник Чернігівської ОВА В'ячеслав Чаус.

Тим часом Генеральний штаб ЗСУ повідомляє, що минулої доби на фронті зафіксовано 236 бойових зіткнень.

На Костянтинівському напрямку ворог здійснив 27 атак в районах населених пунктів Плещіївка, Іванопілля та в бік населених пунктів Костянтинівка, Іллінівка, Русин Яр, Райське, Новопавлівка, Торецьке та Степанівка.

На Покровському напрямку наші захисники зупинили 63 штурмові дії агресора.

Авіація, ракетні війська і артилерія Сил оборони уразили 10 районів зосередження живої сили противника.

Також Генштаб інформує, що Сили оборони за минулу добу ліквідували ще 1230 російських окупантів. Втрати РФ з початку повномасштабного вторгнення в Україну складають близько 1 324 690 окупантів.

Уночі 25 квітня ворожа армія запустила по Україні 666 повітряних цілей, з них 47 ракет та 619 ударних дронів. Сили ППО знешкодили 610 цілей РФ ( 30 ракет та 580 безпілотників різних типів).

Основний напрямок удару – Дніпро. Також атаковано Харківщину, Чернігівщину, Сумщину, Одещину та Київщину, інформують Повітряні сили ЗСУ.

За попередніми даними, станом на 08:00 протиповітряною обороною збито/подавлено 610 цілей – 30 ракет та 580 безпілотників різних типів:

26 крилатих ракет Х-101;

4 крилаті ракети "Калібр";

580 ворожих БпЛА різних типів.

Зафіксовано влучання 13 ракет та 36 ударних БпЛА на 23 локаціях, а також падіння збитих (уламки) БпЛА на 9 локаціях. Інформація щодо чотирьох ракет уточнюється, дані про влучання не надходили.

У селі Юрківка Запорізького району російські окупанти атакували маршрутний автобус. Відомо про загиблу людину, четверо поранені.

Українські безпілотники, ймовірно, вперше досягли території Уралу, подолавши відстань понад 1800 кілометрів, повідомив радник міністра оборони України Сергій Стерненко.

За його словами, у місті Єкатеринбург засоби російської РЕБ могли змінити траєкторію дрона, внаслідок чого він влучив у житловий будинок. У результаті інциденту постраждали шестеро людей. Інформацію про вибухи у Єкатеринбурзі підтвердив губернатор Свердловської області Денис Паслер. За його словами, з пошкодженої будівлі евакуювали близько 50 мешканців, а в регіоні тимчасово закрили повітряний простір.

Крім того, вибухи також чули у Челябінську.

