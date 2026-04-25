Сили оборони за минулу добу ліквідували ще 1230 російських окупантів

Упродовж минулої доби Сили оборони України ліквідували ще 1230 російських загарбників.
Про це ідеться у зведенні Генштабу ЗСУ.
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 25.04.26 орієнтовно склали:
- особового складу – близько 1 324 690 (+1 230) осіб
- танків – 11 892 (+0) од.
- бойових броньованих машин – 24 458 (+13) од.
- артилерійських систем – 40 635 (+29) од.
- РСЗВ – 1 753 (+0) од.
- засоби ППО – 1 353 (+0) од.
- літаків – 435 (+0) од.
- гелікоптерів – 350 (+0) од.
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 255 862 (+1 257) од.
- крилаті ракети – 4 549 (+0) од.
- кораблі / катери – 33 (+0) од.
- підводні човни – 2 (+0) од.
- автомобільна техніка та автоцистерни – 91 422 (+166) од.
- спеціальна техніка – 4 136 (+2) од.
Дані уточнюються.