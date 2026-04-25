Сили оборони за минулу добу ліквідували ще 1230 російських окупантів

Втрати РФ з початку повномасштабного вторгнення в Україну складають близько 1 324 690 окупантів.

Упродовж минулої доби Сили оборони України ліквідували ще 1230 російських загарбників.

Про це ідеться у зведенні Генштабу ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 25.04.26 орієнтовно склали:

Фото: Генштаб ЗСУ

  • особового складу – близько 1 324 690 (+1 230) осіб 
  • танків  – 11 892 (+0) од.
  • бойових броньованих машин – 24 458 (+13) од.
  • артилерійських систем  – 40 635 (+29) од.
  • РСЗВ – 1 753 (+0) од.
  • засоби ППО – 1 353 (+0) од.
  • літаків – 435 (+0) од.
  • гелікоптерів – 350 (+0) од.
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 255 862 (+1 257) од.
  • крилаті ракети – 4 549 (+0) од.
  • кораблі / катери – 33 (+0) од.
  • підводні човни – 2 (+0) од.
  • автомобільна техніка та автоцистерни – 91 422 (+166) од.
  • спеціальна техніка – 4 136 (+2) од.

Дані уточнюються.

﻿
