Повітряні Сили: Стратегічна авіація ворога запустила ракети

Росіяни атакують Україну, у Харкові і Дніпрі лунали вибухи.

Командування Повітряних Сил України повідомило про ймовірне здійснення російськими бортами стратегічної авіації Ту-95МС пусків крилатих ракет з району Каспійського моря.

Військові закликають стежити за подальшими повідомленнями і не ігнорувати сигнали повітряної тривоги.

Раніше упродовж ночі росіяни обстрілювали України ударними безпілотниками. У Харкові мер Ігор Терехова повідомив про влучання у багатоповерхівку, попередньо без постраждалих. Про вибух і пожежу повідомляли у Дніпрі. Протиповітряна оборона працювала на півдні Одеської області.