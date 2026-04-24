Росіяни вдарили по Комишанах на Херсонщині, є постраждалий

Уранці 24 квітня російські окупанти атакували селище Комишани Херсонської області. Є поранений.

Про це повідомили у Херсонській ОВА.

"Орієнтовно о 9:00 росіяни атакували з БпЛА Комишани. Через дроновий удар поранення дістав 34-річний чоловік. У нього — акубаротравма, струс головного мозку та ушкодження ока", – ідеться у повідомленні.

Постраждалий лікуватиметься амбулаторно.