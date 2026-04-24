Зеленський прибув до Саудівської Аравії, де обговорить зі Спадкоємним принцом безпеку та енергетику

"Ціную змістовну співпрацю між нашими країнами”.

Президент України Володимир Зеленський прибув до Саудівської Аравії, де зустрінеться зі Спадкоємним принцом Мухаммадом бін Салманом Аль Саудом.

Про це йдеться у телеграм-каналі Зеленського.

Лідери обговорять співпрацю у сфері безпеки, енергетики та інфраструктури.

“Важливо, щоб посилення було взаємним. Ціную змістовну співпрацю між нашими країнами”, – підкреслив президент.

Він нагадав, що вчора на зустрічі з європейськими лідерами закріпили фінансові гарантії нашої стійкості.