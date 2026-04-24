Вони отримали продовольство і чекатимуть на вихід.

Новий командир 14 окремої механізованої бригади провів відеодзінок із бійцями, які під час оборони Куп’янського напрямку зіткнулися з браком постачань їжі і води.

На сторінці бригади в Facebook виклали розмову Тараса Максімова, який очолив бригаду після усунення попереднього керівника. Він запитав, що вдалося захисникам отримати доставку і чи спроможні вони будуть здійснити вихід.

Бійці продемонстрували отримані посилки.

“Посилки доставили все те, що саме необхідне, все було доставлено”, – сказали військові.

Максімов запитав про здоров’я.

“Ще трошки часу відгодуватися”, – сказав один з бійців.

Окремо Максімов звернувся до командиру роти і сказав йому не мовчати, а одразу напрямку за наданим йому номером телефону дзвонити йому.

Що відомо про ситуацію?

Родичі захисників з 14 окремої механізованої бригади опублікували в соцмережах заклик допомогти бійцям, які зіткнулися з браком їжі і питаної води на позиціях. Передавати їх можуть лише через безпілотні комплекси. Військові взимку топили сніг, а зараз – збирали дощову воду, оскільки питної води не вистачало. Через недостатнє харчування захисники на окремих позиціях були виснажені.

Після розголосу Генштаб заявив про пониження командира 10-го корпусу, до якого належить бригада, і звільнення командира 14 омбр. Новим керівником віднині став Тарас Максімов.

Радник міністра оборони і волонтер Сергій Стерненко повідомив, що виснажені воїни 14-ї бригади були прикомандировані до 30-ї бригади. Основа цієї бригади несе оборону в Донецькій області, але 2-й батальйон був прикомандирований до 14-ї бригади на Куп'янському напрямку.

Водночас військових 14 омбр прикомандирували до цього 2-го батальйону. Військових бригади придали батальйону іншої бригади, який сам приданий.