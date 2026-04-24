У Києві та Дніпрі спрацювала ППО. Є падіння уламків (оновлено)

Вранці 24 квітня армія Росії спрямувала на Київ дрони. У місті працювала протиповітряна оборона.
Про це в Telegram повідомив мер міста Віталій Кличко. Містян закликали залишатися в укриттях до завершення небезпеки.
"Над Києвом ворожі цілі. Будьте в укриттях до відбою тривоги!" – закликав і начальник Київської міської військової адміністрації Тимур Ткаченко.
Згодом міський голова Віталій Кличко уточнив, що уламки впали в двох місцях Солом'янського району.
"На територію нежитлової забудови та у водойму", – сказав він.
Повідомлення про роботу ППО в Дніпрі опублікував і голова ОВА Олександр Ганжа.
"Вибухи, які лунали у Дніпрі, – робота нашої ППО. До відбою повітряної тривоги залишайтеся у безпечних місцях", – сказав він.
Станом на 9:55 для Києва тривога закінчилася, але вона триває в південно-східних областях, а також Сумській.
- Атаку дронами Росія розпочала ще вчора. Запустила понад 100 безпілотників і дві балістичні ракети.
- Двоє людей загинули в Одесі, є потерпілі і в інших регіонах.