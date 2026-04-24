400 колаборантів публічно заявили про своє бажання виїхати до Росії, – Координаційний штаб
400 колаборантів публічно заявили про своє бажання виїхати до Росії, – Координаційний штаб
«Люди кремують померлих і тримають коробочку в себе — не знають, де ховати. Бо переїжджають не один раз з різних причин»
«Люди кремують померлих і тримають коробочку в себе — не знають, де ховати. Бо переїжджають не один раз з різних причин»
Як схуднути без шкоди для здоров'я. Покрокова інструкція від дієтолога Станіслава Кравчука
Як схуднути без шкоди для здоров'я. Покрокова інструкція від дієтолога Станіслава Кравчука
Люба Морозова: «Те, що сьогодні називають “великим російським балетом”, — це покруч, який виріс на французькій основі»
Люба Морозова: «Те, що сьогодні називають “великим російським балетом”, — це покруч, який виріс на французькій основі»
Німеччина планує побудувати перший у світі термоядерний реактор, - Мерц
Німеччина планує побудувати перший у світі термоядерний реактор, - Мерц
ЗМІ: Інтерпол затримав у Австрії ексзаступника мера Львова, обвинуваченого в розкраданні естонської допомоги
ЗМІ: Інтерпол затримав у Австрії ексзаступника мера Львова, обвинуваченого в розкраданні естонської допомоги
​"Сором для всієї системи": голова МВС назвав ганебною поведінку поліцейських під час теракту в Києві
​"Сором для всієї системи": голова МВС назвав ганебною поведінку поліцейських під час теракту в Києві
Заступник начальника ГУР заявив, що Москва прагне захопити весь Донбас до вересня
Заступник начальника ГУР заявив, що Москва прагне захопити весь Донбас до вересня
Доньку Чернишова хрестив архімандрит УПЦ (МП), який був особистим духівником родини Медведчука
ЕксклюзивДоньку Чернишова хрестив архімандрит УПЦ (МП), який був особистим духівником родини Медведчука
Ліцеї в Україні працюватимуть за оновленими правилами

Серед іншого, заклади можуть обирати шкалу оцінювання, а учні – профіль.

Ліцеї в Україні працюватимуть за оновленими правилами: з чітким академічним спрямуванням, кількома профілями навчання та оновленими підходами до організації освітнього процесу. Відповідні зміни закріплено в оновленому Положенні про ліцей, яке ухвалив уряд. Про це повідомляє Міносвіти. 

Рішення є частиною переходу на трирічну профільну середню освіту в межах реформи «Нова українська школа» і має адаптувати роботу ліцеїв до нової моделі навчання.

Упровадження змін буде поетапним: з 1 вересня 2026 року — для 150 пілотних ліцеїв, а з 1 вересня 2027 року — для всіх академічних ліцеїв.

Ключові зміни

Оновлене положення визначає ліцей як заклад суто академічного спрямування. Водночас початкова та базова ланки можуть функціонувати лише як виняток — за рішенням засновника.

Обов’язковою є наявність щонайменше трьох профілів, які охоплюють поглиблене вивчення предметів або профільних курсів  у межах однієї чи кількох освітніх галузей. Профілі належать до таких кластерів: природничо-математичного (STEM), мовно-літературного, соціально-гуманітарного.  

Якщо ліцей є єдиним у громаді, то у ньому має бути забезпечено щонайменше одному профілю з кожного кластеру.

Учні зможуть обирати профіль і формувати індивідуальну освітню траєкторію через вибіркові компоненти. Також передбачено прозору процедуру зміни профілю — за заявою та з обов’язковим консультуванням.

Ліцеї зможуть створювати змінні та міжкласні групи, завдяки яким можна буде впроваджувати поглиблене вивчення предметів, проєктне навчання тощо. 

Щодо оцінювання: ліцей може обрати одну з трьох шкал: («зараховано / не зараховано»), рівневу (чотири рівні: П/С/Д/В), бальну (12-бальну шкалу). Якщо ліцей запроваджує власну шкалу — зобов'язаний визначити правила переведення до шкали, встановленої законодавством.

Важливо: конкурс на вступ до 10 класу проводять лише тоді, коли кількість заяв перевищує кількість місць. Положення про конкурс ліцей розробляє самостійно і має опублікувати його на сайті не пізніше ніж за 3 місяці до початку набору. Те саме стосується розміщення навчальних планів та освітніх програм закладу. 

З урахуванням безпекових умов розширено можливості організації навчання. Формат освітнього процесу визначатимуть залежно від ситуації та наявності укриттів, а структура навчального дня може змінюватися відповідно до безпекової ситуації в регіоні.

Також у структурі ліцею може бути створено осередок для викладання предмета «Захист України». Окремо закріплено можливість співпраці ліцеїв із університетами, іншими закладами освіти та партнерами для розширення освітніх можливостей учнів.

Читайте також
