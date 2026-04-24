Ліцеї в Україні працюватимуть за оновленими правилами: з чітким академічним спрямуванням, кількома профілями навчання та оновленими підходами до організації освітнього процесу. Відповідні зміни закріплено в оновленому Положенні про ліцей, яке ухвалив уряд. Про це повідомляє Міносвіти.

Рішення є частиною переходу на трирічну профільну середню освіту в межах реформи «Нова українська школа» і має адаптувати роботу ліцеїв до нової моделі навчання.

Упровадження змін буде поетапним: з 1 вересня 2026 року — для 150 пілотних ліцеїв, а з 1 вересня 2027 року — для всіх академічних ліцеїв.

Ключові зміни

Оновлене положення визначає ліцей як заклад суто академічного спрямування. Водночас початкова та базова ланки можуть функціонувати лише як виняток — за рішенням засновника.

Обов’язковою є наявність щонайменше трьох профілів, які охоплюють поглиблене вивчення предметів або профільних курсів у межах однієї чи кількох освітніх галузей. Профілі належать до таких кластерів: природничо-математичного (STEM), мовно-літературного, соціально-гуманітарного.

Якщо ліцей є єдиним у громаді, то у ньому має бути забезпечено щонайменше одному профілю з кожного кластеру.

Учні зможуть обирати профіль і формувати індивідуальну освітню траєкторію через вибіркові компоненти. Також передбачено прозору процедуру зміни профілю — за заявою та з обов’язковим консультуванням.

Ліцеї зможуть створювати змінні та міжкласні групи, завдяки яким можна буде впроваджувати поглиблене вивчення предметів, проєктне навчання тощо.

Щодо оцінювання: ліцей може обрати одну з трьох шкал: («зараховано / не зараховано»), рівневу (чотири рівні: П/С/Д/В), бальну (12-бальну шкалу). Якщо ліцей запроваджує власну шкалу — зобов'язаний визначити правила переведення до шкали, встановленої законодавством.

Важливо: конкурс на вступ до 10 класу проводять лише тоді, коли кількість заяв перевищує кількість місць. Положення про конкурс ліцей розробляє самостійно і має опублікувати його на сайті не пізніше ніж за 3 місяці до початку набору. Те саме стосується розміщення навчальних планів та освітніх програм закладу.

З урахуванням безпекових умов розширено можливості організації навчання. Формат освітнього процесу визначатимуть залежно від ситуації та наявності укриттів, а структура навчального дня може змінюватися відповідно до безпекової ситуації в регіоні.

Також у структурі ліцею може бути створено осередок для викладання предмета «Захист України». Окремо закріплено можливість співпраці ліцеїв із університетами, іншими закладами освіти та партнерами для розширення освітніх можливостей учнів.