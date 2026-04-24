Внаслідок вступу України до ЄС і синхронізації вимог до медичної освіти, Україна потребуватиме значно більшого державного замовлення на навчання майбутніх медиків.

Про це сказав міністр Віктор Ляшко у подкасті “Намацальна медосвіта”.

За його словами, до початку повномасштабного вторгнення в Європейському Союзі медицину обирало 10.8 людей на 100 000 населення. В Україні було 10.6: “Зараз маємо 5.6. Немає іноземних студентів і падає. Якщо подивитися статистику по кількості лікарів на 10 000 населення в країні, то ми в ЄС вище нас тільки 9-10 країн. По медсестрах ми треті з кінця”.

До того ж, Україна євроінтегрується, і буде синхронізація вимог нашої медосвіти і європейської, аби українські дипломи без проблем визнавали в ЄС.

Це означає, що зі вступом країни до ЄС в Україні буде природній відтік кадрів, бо люди будуть шукати кращі місця для роботи як з області в область, так і з країни в країну, додає міністр: “Нам треба [буде] в якийсь час замовити підготовку студентів удвічі більше, щоб замість тих, хто поїде, запустити молодих спеціалістів”. Особливо враховуючи, що 30% людей у медичній системі – це люди пенсійного віку.

Нагадаємо, що міністр також заявив, що університетські лікарні рано чи пізно будуть обов’язковою вимогою для медичної освіти. Ідея університетської лікарні — з першого курсу створити доступ студентові до роботи в реальних клінічних умовах.

«Коли студент першого курсу ще не бере участі в лікарських маніпуляціях, утім споглядає реальний шлях пацієнта в клініку, його діагностичний процес, лікувальний процес і, найголовніше, результат лікування», — пояснювала раніше LB.ua Наталія Матолінець, анестезіологиня, проректорка з лікувальної роботи Львівського національного медичного університету імені Данила Галицького.

Львівський медуніверситет став першим в Україні, хто напрацьовує модель університетської лікарні. Процес триває уже другий рік і внаслідок напрацювань Львова мають бути певні державні рішення, ймовірно, що напрацьована модель пошириться на частину інших медуніверситетів.

