Оприлюднили перелік медичних онлайн-систем, які відключать від ЕСОЗ — на що це вплине

12 медичних інформаційних систем (МІС) відключать від центральної бази даних ЕСОЗ до 29 травня — через невідповідність технічним вимогам.

Про це повідомляє The Pharma Media, посилаючись на коментарі ДП “Електронне здоров’я”.

Фото: mayo.edu

До ЕСОЗ наразі підключено 37 медичних інформаційних систем. Перелік тих, які відключать, можна переглянути на офіційному сайті системи — там вони виділені червоним. 

Такі МІС втратять можливість передавати дані до центральної бази, а медзаклади — працювати з електронними рецептами, направленнями та іншими цифровими сервісами.

МІС, які потрапили до переліку на відключення, мають 60 днів, щоб усунути проблеми й повторно пройти перевірку.

У ДП «Електронне здоров’я» пояснюють, що всі МІС регулярно проходять перевірки на відповідність технічним і безпековим вимогам, які періодично оновлюються.

Перевірки посилили через воєнний стан і ризики кібератак, адже йдеться про захист медичних даних пацієнтів.

Закладам охорони здоров’я рекомендують:

  • перевірити статус своєї МІС у переліку підключених систем;
  • зв’язатися з представниками МІС, яка підлягає відключенню, та узгодити порядок припинення договірних відносин;
  • перейти на іншу МІС, яка пройшла тестування та відповідає актуальним вимогам.

Пацієнтам нічого робити не потрібно — у разі переходу заклад самостійно забезпечує перенесення даних.

