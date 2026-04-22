Британська розвідка попередила, що 100 країн мають шпигунські програми для кібератак на Британію

Кількість значущих кібератак на Британію за рік зросла вдвічі.

Сотня держав світу закупили технології, які дозволяють зламувати британську інфраструктуру, мережі компаній і приватні дані.

Про це представники Національного центру кібербезпеки Великобританії заявлять на конференції CYBERUK у Глазго, передає Politico.

За даними розвідки, доступ до інструментів кібервтручання отримали вже близько 100 країн, що свідчить про значне зниження бар'єру для отримання таких технологій.

Ринок комерційного шпигунського софту стрімко зростає останні два десятиліття. Якщо раніше такі програми використовували переважно проти журналістів і політичних дисидентів, то тепер цілями все частіше стають банкіри й топменеджери великих корпорацій.

Фахівці зазначають, що кількість значущих кібератак на Британію за рік зросла вдвічі, причому більшість із них координують саме державні структури, а не звичайні кримінальні угруповання.

Особливу тривогу викликає розвиток штучного інтелекту. Виконавчий директор Національного центру кібербезпеки Річард Горн попередив, що нові моделі штучного інтелекту, як-от Mythos від компанії Anthropic, дозволяють масово виявляти й експлуатувати вразливості в системах. Через це спецслужби вже звернулися до операторів критичної інфраструктури, зокрема, ядерної енергетики та водопостачання, з попередженням про нові загрози.

Британський міністр безпеки Ден Джарвіс закликав розробників штучного інтелекту активніше долучатися до захисту держави. Він наголосив, що Британія має створити автономні системи оборони, які здатні знаходити й усувати вразливості зі швидкістю, недоступною для людини.