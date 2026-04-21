«Люди кремують померлих і тримають коробочку в себе — не знають, де ховати. Бо переїжджають не один раз з різних причин»
​"Сором для всієї системи": голова МВС назвав ганебною поведінку поліцейських під час теракту в Києві
ЕксклюзивДоньку Чернишова хрестив архімандрит УПЦ (МП), який був особистим духівником родини Медведчука
ВідеоУ Києві призначено службове розслідування щодо стрільби по авто порушника, який тікав від групи оповіщення ТЦК
ЗМІ: Інтерпол затримав у Австрії ексзаступника мера Львова, обвинуваченого в розкраданні естонської допомоги
400 колаборантів публічно заявили про своє бажання виїхати до Росії, – Координаційний штаб
Люба Морозова: «Те, що сьогодні називають “великим російським балетом”, — це покруч, який виріс на французькій основі»
Німеччина планує побудувати перший у світі термоядерний реактор, - Мерц
Філіппіни підтвердили використання ціаніду китайськими човнами
Фінляндія виділить 1 млн євро на зміцнення кібербезпеки України

Перелік конкретних ініціатив, які отримають фінансування, сформують упродовж найближчих місяців.

Фінляндія виділить 1 млн євро на зміцнення кібербезпеки України
Фінляндія виділить 1 млн євро на проєкти з посилення кіберстійкості України. 

Про це повідомила Рада нацбезпеки і оборони за підсумками робочих зустрічей представників Фінського інституту державного управління HAUS із фахівцями Національного координаційного центру кібербезпеки (НКЦК).

Сторони домовилися розвивати співпрацю і впроваджувати сучасні технологічні рішення. Пріоритетними напрямами визначили захист цивільної та критичної інфраструктури, а також створення довгострокових програм підготовки українських фахівців. Планується запуск тренінгових платформ для використання не лише в Україні, а й на міжнародному рівні.

Також представники України і Фінляндії говорили про розвиток співпраці між приватним сектором обох держав. Співпраця українських та фінських кіберкомпаній має прискорити обмін досвідом і технологіями для протидії сучасним загрозам. 

Перелік конкретних ініціатив, які отримають фінансування, сформують упродовж найближчих місяців, а сама програма розрахована до кінця 2026 року.

