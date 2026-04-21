Фінляндія виділить 1 млн євро на зміцнення кібербезпеки України

Фінляндія виділить 1 млн євро на проєкти з посилення кіберстійкості України.

Про це повідомила Рада нацбезпеки і оборони за підсумками робочих зустрічей представників Фінського інституту державного управління HAUS із фахівцями Національного координаційного центру кібербезпеки (НКЦК).

Сторони домовилися розвивати співпрацю і впроваджувати сучасні технологічні рішення. Пріоритетними напрямами визначили захист цивільної та критичної інфраструктури, а також створення довгострокових програм підготовки українських фахівців. Планується запуск тренінгових платформ для використання не лише в Україні, а й на міжнародному рівні.

Також представники України і Фінляндії говорили про розвиток співпраці між приватним сектором обох держав. Співпраця українських та фінських кіберкомпаній має прискорити обмін досвідом і технологіями для протидії сучасним загрозам.

Перелік конкретних ініціатив, які отримають фінансування, сформують упродовж найближчих місяців, а сама програма розрахована до кінця 2026 року.