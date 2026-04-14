В додатку «Армія+» запустили курс про дронову ППО

6 навчальних модулів охоплюють повний цикл роботи з перехоплювачами.

У мобільному застосунку «Армія+» запускають новий навчальний курс «Дронова ППО». Він присвячений застосуванню дронів-перехоплювачів для знищення ворожих розвідувальних та ударних БпЛА на тактичному рівні.

Про це повідомили у Міноборони. 

Його читає Signum 59 ОШБр БПС СБС. Це батальйон із практичним бойовим досвідом. Саме вони першими застосували FPV-дрони як камікадзе, системно збивають розвідувальні БпЛА та успішно перехоплюють «Шахеди» дронами.

6 навчальних модулів охоплюють повний цикл роботи з перехоплювачами:

  • розвідку та виявлення повітряних цілей;
  • вибір дрона під конкретну задачу;
  • підготовку до вильоту та розбір типових помилок;
  • тактику полювання на розвідувальні крила та швидкісні цілі;
  • безпеку, маскування позицій та аналіз результатів польотів.

Програма побудована на реальному бойовому досвіді та практичних алгоритмах, які навчають ефективно знищувати повітряні цілі за різних умов. 

Наразі у застосунку доступні вже 22 курси з різних напрямів – від кібербезпеки та психологічної підготовки до роботи з БпЛА, зв’язку й планування бою. І майже 400 000 військових пройшли ці навчання в застосунку.

