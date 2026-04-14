В додатку «Армія+» запустили курс про дронову ППО

У мобільному застосунку «Армія+» запускають новий навчальний курс «Дронова ППО». Він присвячений застосуванню дронів-перехоплювачів для знищення ворожих розвідувальних та ударних БпЛА на тактичному рівні.

Про це повідомили у Міноборони.

Його читає Signum 59 ОШБр БПС СБС. Це батальйон із практичним бойовим досвідом. Саме вони першими застосували FPV-дрони як камікадзе, системно збивають розвідувальні БпЛА та успішно перехоплюють «Шахеди» дронами.

6 навчальних модулів охоплюють повний цикл роботи з перехоплювачами:

розвідку та виявлення повітряних цілей;

вибір дрона під конкретну задачу;

підготовку до вильоту та розбір типових помилок;

тактику полювання на розвідувальні крила та швидкісні цілі;

безпеку, маскування позицій та аналіз результатів польотів.

Програма побудована на реальному бойовому досвіді та практичних алгоритмах, які навчають ефективно знищувати повітряні цілі за різних умов.

Наразі у застосунку доступні вже 22 курси з різних напрямів – від кібербезпеки та психологічної підготовки до роботи з БпЛА, зв’язку й планування бою. І майже 400 000 військових пройшли ці навчання в застосунку.