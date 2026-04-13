Україна отримає 2 млн євро на розмінування територій

Кошти виділяє Коаліція спроможностей з розмінування, до якої входять 23 країни.

Україна отримає пакет допомоги в розмірі 2 млн євро на розмінування територій від учасників Коаліції спроможностей з розмінування.

Про це повідомили в Міністерстві оборони.

В Рейк’явіку відбулось чергове засідання Коаліції.Обговорили рішення для посилення спроможностей українських підрозділів розмінування, зокрема:

постачання техніки;

реалізацію проєктів у межах NATO CAP (Comprehensive Assistance Package – Комплексний пакет допомоги) – ключова рамкова програма НАТО для надання практичної нелетальної підтримки, спрямована на задоволення нагальних потреб оборони, довгострокову розбудову спроможностей та досягнення повної оперативної сумісності України з Альянсом;

розширення навчальних програм;

удосконалення механізмів аудиту, верифікації контрактів і управління ресурсами.

До Коаліції спроможностей з розмінування входять 23 держави. Розглядається можливість приєднання ще деяких країн.

Основна діяльність Коаліції - це бойове та гуманітарне розмінування і залучення міжнародної підтримки у цих напрямках.

У 2026 році планується виділення щонайменше 165 млн євро на забезпечення України технікою та обладнанням для розмінування.