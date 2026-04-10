Bloomberg: танкери із СПГ з Катару відмовилися від проходження Ормузької протоки
Bloomberg: танкери із СПГ з Катару відмовилися від проходження Ормузької протоки
Уряд направить 1,1 млрд грн гранту від Японії на розмінування і медичну допомогу

Зокрема, ДСНС отримає техніку для посилення спроможностей саперів на суму 984 млн грн.

Уряд направить 1,1 млрд грн гранту від Японії на розмінування і медичну допомогу
Сапери ДСНС
Фото: ДСНС

Уряд спрямував 1,1 млрд грн (4 млрд єн) гранту Японського агентства міжнародного співробітництва JICA на потреби розмінування та медичної допомоги. 

Про це повідомила прем’єр-міністерка Юлія Свириденко.

За її словами, ДСНС отримає техніку для посилення спроможностей саперів на суму 984 млн грн: від техніки розмінування і засобів захисту до навчання населення правилам мінної безпеки. 

140 млн грн виділять на оснащення медичних закладів системи МВС. Свириденко додала, що це обладнання для лікування і реабілітації поранених, зокрема, з мінно-вибуховими травмами.

﻿
