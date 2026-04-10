​​Апеляція ВАКС підтвердила конфіскацію автівок у колишнього керівника одеської податкової

Аналіз доходів і витрат показав: легальних джерел доходів для купівлі такого майна родина не мала.

Колегія суддів Апеляційної палати Вищого антикорупційного суду (ВАКС) залишила без змін рішення, яким визнали необґрунтованими активи родини колишнього очільника Управління Податкової служби в Одеській області Руслана Хвана.

Про це повідомляє Центр протидії корупції.

У власність держави стягнули:

Toyota Land Cruiser 200 (2018)

частина вартості Audi RSQ8 (2020) — близько 2,9 млн грн

В декларації Хвана зазначалось, що Toyota Land Cruiser був придбаний за 300 тисяч грн, а Audi RSQ8 - за 1,4 млн грн.

Проте, як зазначає ЦПК, реальна ринкова вартість цих авто — понад 5,3 млн грн.

Згодом родина Хвана продала Audi вже за ринковою ціною та придбала на ці кошти BMW X7 xDrive.