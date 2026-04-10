​​Апеляція ВАКС підтвердила конфіскацію автівок у колишнього керівника одеської податкової

Колегія суддів Апеляційної палати Вищого антикорупційного суду (ВАКС) залишила без змін рішення, яким визнали необґрунтованими активи родини колишнього очільника Управління Податкової служби в Одеській області Руслана Хвана.
Про це повідомляє Центр протидії корупції.
У власність держави стягнули:
- Toyota Land Cruiser 200 (2018)
- частина вартості Audi RSQ8 (2020) — близько 2,9 млн грн
В декларації Хвана зазначалось, що Toyota Land Cruiser був придбаний за 300 тисяч грн, а Audi RSQ8 - за 1,4 млн грн.
Проте, як зазначає ЦПК, реальна ринкова вартість цих авто — понад 5,3 млн грн.
Згодом родина Хвана продала Audi вже за ринковою ціною та придбала на ці кошти BMW X7 xDrive.