​​Апеляція ВАКС підтвердила конфіскацію автівок у колишнього керівника одеської податкової

Аналіз доходів і витрат показав: легальних джерел доходів для купівлі такого майна родина не мала.

Руслан Хван
Фото: ГУ ДПС в Одеській області

Колегія суддів Апеляційної палати Вищого антикорупційного суду (ВАКС) залишила без змін рішення, яким визнали необґрунтованими активи родини колишнього очільника Управління Податкової служби в Одеській області Руслана Хвана.

Про це повідомляє Центр протидії корупції. 

У власність держави стягнули:

  • Toyota Land Cruiser 200 (2018)
  • частина вартості Audi RSQ8 (2020) — близько 2,9 млн грн

В декларації Хвана зазначалось, що Toyota Land Cruiser був придбаний за 300 тисяч грн, а Audi RSQ8 - за 1,4 млн грн. 

Проте, як зазначає ЦПК, реальна ринкова вартість цих авто — понад 5,3 млн грн.

Згодом родина Хвана продала Audi вже за ринковою ціною та придбала на ці кошти BMW X7 xDrive.

