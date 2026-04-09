ВАКС дозволив екстрадицію Дубілета-старшого у справі ПриватБанку

Вищий антикорупційний суд задовольнив клопотання прокурора про екстрадицію ексголови правління ПриватБанку Олександра Дубілета до України.

Про це пише Центр протидії корупції.

Раніше Дубілета заочно взяли під варту, але, оскільки він перебуває в Ізраїлі, виконати це рішення неможливо. Тому виникла необхідність в його екстрадиції.

За версією обвинувачення, напередодні націоналізації ПриватБанку топпосадовці, включно із Дубілетом, використовуючи підроблені документи та фіктивне кредитування, розтратили 315 млн доларів (8,2 млрд грн) на користь пов’язаної з банком компанії Claresholm Marketing Ltd.

Справу розглядають судді Маркіян Галабала, Віктор Ногачевський та Інна Сердюкова.

Загалом у справі шестеро обвинувачених:

сам ексголова правління ПриватБанку Олександр Дубілет;

його заступники Володимир Яценко та Людмила Шмальченко;

начальниця департаменту міжбанківських операцій Надія Конопкіна;

начальниця департаменту фінансового менеджмент Олена Бичихіна;

начальниця департаменту операційного напрямку Наталія Онищенко.

Є ще одна справа, повʼязана з ПриватБанком, у якій йдеться про заволодіння 9,2 млрд грн банку. В цій справі фігурує Ігор Коломойський. У ЦПК пишуть, що, можливо, буде вирішуватися питання щодо її об’єднання.