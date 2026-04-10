ГоловнаСуспільствоВійна

Буданов підтвердив, що Україна очікує на обмін полоненими на Великдень

До цього про очікування обміну на Великдень Буданов повідомляв у березні. 

Кирило Буданов
Фото: Зоряна Стельмах

Глава Офісу президента Кирило Буданов в інтерв’ю Укрінформу заявив, що Україна очікує на обмін полоненими на Великдень. 

Буданов відповів на питання, чи варто чекати обміну полонених на Великдень: “Ми сподіваємося. За день до чи за день після, але можна очікувати. Ми всі очікуємо”.

  • На початку квітня Умєров у Туреччині обговорив наступний обмін полоненими. Туреччина виступає як майданчик для діалогу та важливий партнер у питаннях обміну.
  • Під час нещодавнього візиту до Саудівської Аравії Володимир Зеленський розповів, що обмін полоненими може бути упродовж місяця.
