Буданов підтвердив, що Україна очікує на обмін полоненими на Великдень

Глава Офісу президента Кирило Буданов в інтерв’ю Укрінформу заявив, що Україна очікує на обмін полоненими на Великдень.
Буданов відповів на питання, чи варто чекати обміну полонених на Великдень: “Ми сподіваємося. За день до чи за день після, але можна очікувати. Ми всі очікуємо”.
- На початку квітня Умєров у Туреччині обговорив наступний обмін полоненими. Туреччина виступає як майданчик для діалогу та важливий партнер у питаннях обміну.
- Під час нещодавнього візиту до Саудівської Аравії Володимир Зеленський розповів, що обмін полоненими може бути упродовж місяця.