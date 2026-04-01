Умєров у Туреччині обговорив наступний обмін полоненими

Туреччина виступає як майданчик для діалогу та важливий партнер у питаннях обміну.

Рустем Умєров під час робочого візиту до Туреччини

Секретар РНБО Рустем Умєров відвідав з робочим візитом Туреччину.

Про це він заявив в своєму Telegram.

В Анкарі Умєров провів низку зустрічей з турецьким керівництвом.

"Зокрема, щодо безпекової ситуації, перебігу переговорного процесу та координацію подальших кроків щодо спільних загроз. Також обговорили спільні проєкти у сфері регіональної безпеки", - йдеться в повідомленні.

Важливою темою, яку Рустем Умєров обговорив в Туреччині стало питання повернення українських військовополонених і цивільних.

"Скоординували підходи до подальшої взаємодії. Туреччина відіграє важливу роль як партнер і майданчик для діалогу", - заявив Умєров.

Під час візиту до Саудівської Аравії Володимир Зеленський розповів, що обмін полоненими може бути упродовж місяця. "Складно казати, тому що потім може зірватися. Тому без деталей працюємо і над цим питанням", - заявив Зеленський.