Україна, окупована Угорщиною: чого не розповість Орбан
"Якщо Європа ухвалює рішення, воно має бути виконане", - Зеленський про програму підтримки на 90 млрд євро

Президент заявив, що Україна не може підготуватися до наступної зими, через блокування пакету підтримки.

Фото: Володимир Зеленський

"Європейські рішення не повинні ставитися під сумнів чи губитися в хаосі. Коли Європа вирішила надати Україні програму підтримки на 90 мільярдів євро за рахунок російських активів, це не має блокуватися".

Про це заявив Володимир Зеленський на засіданні міністрів закордонних справ Євросоюзу.

За словами президента, Україна не може готуватися до наступної зими. Через те, що пакет підтримки на 90 мільярдів досі заблокований, не можливо використати 5 мільярдів, запланованих на захист і відновлення.

"Йдеться про життя людей. До речі, ми вже втратили один місяць – березень. Ми мали почати це ще в березні, але дехто заблокував ці кошти. Поки блокування триває, загроза зберігається. І це відбувається тому, що одна людина у Європі виступає проти всієї Європи просто, щоб догодити Москві. І всі вже бачать докази: це не що інше, як домовленість із Москвою", - додав Президент.

