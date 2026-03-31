Командування сил безпілонтих систем підсилили польовими командирами.

Про це повідомив командувач СБС Роберт Бровді.

За його словами, заступником командувача СБС призначили Олега «Хасана» Гуйта, який раніше очолював 427-му окрему бригаду «Рарог» СБС.

Виконувачем обов’язків заступника командувача Угруповання СБС став Дмитро «Земляк» Олексюк, командир підрозділу ДПСУ «Фенікс».

За словами Бровді, через ці кадрові зміни хочуть поширити бойовий досвід у підрозділах угруповання та підрозділах БпС.

«Генеральна лінія очевидна: всі зусилля на поширення бойового досвіду у наявних підрозділах угруповання та підрозділах БпС, вихід на середню по угрупованню результативність, масштабування СБС до суцільного зімкнення Лінії дронів вздовж всього фронту, підсилення взаємодії з армійськими корпусами», - розповів командувач Сил безпілотних систем.