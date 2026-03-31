У Командуванні Сил безпілотних систем – кадрові зміни

СБС підсилили польовими командирами «Хасаном» і «Земляком».

заступник командувача СБС Олег Гуйт і в.о. заступника командувача угруповання СБС Дмитро Олексюк
Фото: телеграм-канал командувача СБС Роберта Бровді

Командування сил безпілонтих систем підсилили польовими командирами.

Про це повідомив командувач СБС Роберт Бровді.

За його словами, заступником командувача СБС призначили Олега «Хасана» Гуйта, який раніше очолював 427-му окрему бригаду «Рарог» СБС. 

Виконувачем обов’язків заступника командувача Угруповання СБС став Дмитро «Земляк» Олексюк, командир підрозділу ДПСУ «Фенікс».

За словами Бровді, через ці кадрові зміни хочуть поширити бойовий досвід у підрозділах угруповання та підрозділах БпС. 

«Генеральна лінія очевидна: всі зусилля на поширення бойового досвіду у наявних підрозділах угруповання та підрозділах БпС, вихід на середню по угрупованню результативність, масштабування СБС до суцільного зімкнення Лінії дронів вздовж всього фронту, підсилення взаємодії з армійськими корпусами», - розповів командувач Сил безпілотних систем.

