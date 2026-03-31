ГоловнаПолітика

Шмигаль: Україні потрібно щонайменше 5,4 млрд євро для підготовки енергосистеми до зими

Упродовж десятиліття Україна планує відновити генераційні потужності до довоєнних показників.

Засідання Ради міністрів закордонних справ ЄС
Фото: Денис Шмигаль

Упродовж наступних десяти років Україна має відновити генераційні потужності до довоєнних показників (55 ГВт) і стати активним учасником забезпечення енергетичної безпеки Європи.

Про це заявив Денис Шмигаль під час засідання Ради міністрів закордонних справ держав-членів ЄС.

 Україні потрібно щонайменше 5,4 млрд євро цього року для невідкладного відновлення, захисту та підготовки нашої енергосистеми до наступної зими. Ці кошти необхідні за чотирма пріоритетними напрямами:

  • захист енергетичної інфраструктури.
  • швидке відновлення і стратегічні резерви обладнання.
  • децентралізація і розподілена генерація. 
  • ресурсна стійкість напередодні зими. Насамперед — газ. 

"Лише у 2025 році доходи РФ від нафти і газу перевищили 100 млрд доларів. І поки санкційний тиск залишається неповним, ворог продовжує готуватися до наступних ударів по українській енергетиці, фінансуючи їх доходами від власного експорту енергоносіїв", - заявив Шмигаль.

  • Раніше Шмигаль заявляв, що Україна будуватиме оновлену енергосистему, більш захищену та стійку до російських атак.Шмигаль додав, що ключовими пріоритетами України є захист енергооб’єктів, децентралізована генерація та диверсифікація, а також створення стратегічного резерву.
﻿
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies