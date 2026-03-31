Упродовж наступних десяти років Україна має відновити генераційні потужності до довоєнних показників (55 ГВт) і стати активним учасником забезпечення енергетичної безпеки Європи.

Про це заявив Денис Шмигаль під час засідання Ради міністрів закордонних справ держав-членів ЄС.

Україні потрібно щонайменше 5,4 млрд євро цього року для невідкладного відновлення, захисту та підготовки нашої енергосистеми до наступної зими. Ці кошти необхідні за чотирма пріоритетними напрямами:

захист енергетичної інфраструктури.

швидке відновлення і стратегічні резерви обладнання.

децентралізація і розподілена генерація.

ресурсна стійкість напередодні зими. Насамперед — газ.

"Лише у 2025 році доходи РФ від нафти і газу перевищили 100 млрд доларів. І поки санкційний тиск залишається неповним, ворог продовжує готуватися до наступних ударів по українській енергетиці, фінансуючи їх доходами від власного експорту енергоносіїв", - заявив Шмигаль.