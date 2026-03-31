ЄС надає Україні новий транш у розмірі 80 млн євро

Це кошти від заморожених російських активів.

Фото: ЕРА/UPG

Євросоюз надав Україні новий транш у розмірі 80 млн євро. Це доходи із заморожених російських активів.

Про це заявила глава дипломатії ЄС Кая Каллас  на пресконференції з главою МЗС України Андрієм Сибігою.

"Сьогодні мені приємно повідомити, що ми надаємо Україні додаткові 80 мільйонів євро, отримані з доходів від заморожених російських активів", - зявила Каллас.

Очільниця дипломатії ЄС також додала, що сьогодні обговорювалися і енергетичні потреби України. ЄС продовжує мобілізацію міжнародної підтримки для поставок генераторів і ремонтного обладнання. 

Як повідомила Кая Каллас, під час сьогоднішніх переговорів фокус був на двох пунктах: як посилити і підтримати Україну та як посилити тиск на Росію.

  • До Києва прибули Кая Каллас, міністри закордонних справ і представники парламентів країн Європи. Топдипломатка блоку пообіцяла, що підтримка України триватиме

