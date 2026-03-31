ГоловнаПолітика

Трамп: країни, які постраждали від блокади Ормузької протоки, мають «самі йти і забирати свою нафту»

Президент США заявив, що Штати “більше не будуть поруч”. Водночас Трамп запропонував країнам купувати авіаційне паливо у США.

Президент США Дональд Трамп
Фото: EPA/UPG

Президент США Дональд Трамп заявив, що країни, які постраждали від блокади Ормузької протоки, мають “самі йти і забрати свою нафту”.

“Усі ті країни, які не можуть отримати авіаційне паливо через Ормузьку протоку, як-от Велика Британія, яка відмовилася брати участь у «обезголовленні» Ірану, маю для вас пропозицію: по-перше, купуйте у США — у нас цього вдосталь; по-друге, наберіться хоч трохи запізнілої сміливості, вирушайте до протоки й просто ВІЗЬМІТЬ це. Вам доведеться навчитися самим за себе воювати — США більше не будуть поруч, щоб допомагати, так само як і ви не були поруч із нами. Іран, по суті, вже знищений. Найскладніша частина позаду. Ідіть і заберіть свою нафту!” — написав Дональд у TruthSocial. 

Нещодавно The Wall Street Journal повідомило, що Трамп готовий завершити війну без відкриття Ормузької протоки. Посадовці адміністрації Трампа дійшли висновку, що операція з розблокування цього вузького морського коридору вийшла б за межі його запланованих чотирьох–шести тижнів конфлікту. Видання зауважує, що чим довше протока залишатиметься закритою, тим сильніше це розхитуватиме світову економіку та підвищуватиме ціни на пальне.

Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies