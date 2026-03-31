Трамп: країни, які постраждали від блокади Ормузької протоки, мають «самі йти і забирати свою нафту»

Президент США Дональд Трамп заявив, що країни, які постраждали від блокади Ормузької протоки, мають “самі йти і забрати свою нафту”.

“Усі ті країни, які не можуть отримати авіаційне паливо через Ормузьку протоку, як-от Велика Британія, яка відмовилася брати участь у «обезголовленні» Ірану, маю для вас пропозицію: по-перше, купуйте у США — у нас цього вдосталь; по-друге, наберіться хоч трохи запізнілої сміливості, вирушайте до протоки й просто ВІЗЬМІТЬ це. Вам доведеться навчитися самим за себе воювати — США більше не будуть поруч, щоб допомагати, так само як і ви не були поруч із нами. Іран, по суті, вже знищений. Найскладніша частина позаду. Ідіть і заберіть свою нафту!” — написав Дональд у TruthSocial.

Нещодавно The Wall Street Journal повідомило, що Трамп готовий завершити війну без відкриття Ормузької протоки. Посадовці адміністрації Трампа дійшли висновку, що операція з розблокування цього вузького морського коридору вийшла б за межі його запланованих чотирьох–шести тижнів конфлікту. Видання зауважує, що чим довше протока залишатиметься закритою, тим сильніше це розхитуватиме світову економіку та підвищуватиме ціни на пальне.