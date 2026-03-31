Україна та Болгарія розширять співпрацю у сфері дронів та виробництва боєприпасів

Співпраця можлива як на рівні урядів, так і між компаніями обох країн.

Міністр оборони України Михайло Федоров та Міністр оборони Болгарії Атанас Запрянов
Фото: Міноборони

Україна та Болгарія поглиблюватимуть співпрацю у сфері розвитку безпілотних технологій, протидії дронам та виробництва боєприпасів для потреб Сил оборони України.

Про це повідомила пресслужба Міноборони за результатами зустрічі профільних міністрів України та Болгарії Михайла Федорова та Атанаса Запрянова.

Політики обговорили можливості спільного виробництва безпілотників, а також технологічних рішень для протидії дронам. Співпраця можлива як на рівні урядів, так і між компаніями обох країн.

Зокрема, йшлося про реалізацію спільних проєктів у межах кластеру оборонних інновацій Brave1, а також тестування рішень в умовах реальної війни в Україні.

В оборонному відомстві кажуть, що Україна має унікальний досвід побудови системи, здатної перехоплювати велику кількість ворожих безпілотників, і готова ділитися цим досвідом у межах взаємовигідних партнерств.

Також сторони обговорили можливості співпраці в межах європейського механізму SAFE для реалізації проєктів у сфері оборонної промисловості.

Україна та Болгарія домовилися розвивати кооперацію у сфері виробництва та постачання боєприпасів тих типів, які є критично необхідними для Сил оборони. Співпраця передбачає як посилення виробничих спроможностей, так і розширення постачання.

