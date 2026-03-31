Президент США Дональд Трамп поскаржився, що Франція не надала свій повітряний простір військовим літакам Штатів.
“Держава Франція не дозволила літакам, які прямували до Ізраїлю з військовими постачаннями на борту, пролітати над своєю територією. Франція була дуже некорисною щодо «М’ясника Ірану», якого було успішно ліквідовано! США це запам’ятають!” – написав Дональд у TruthSocial.
- Сьогодні президент США Дональд Трамп заявив, що країни, які постраждали від блокади Ормузької протоки, мають “самі йти і забрати свою нафту”. Президент США заявив, що Штати “більше не будуть поруч”. Водночас Трамп запропонував країнам купувати авіаційне паливо у США.