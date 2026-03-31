Україна, окупована Угорщиною: чого не розповість Орбан
Україна, окупована Угорщиною: чого не розповість Орбан
Горіть, як Усть-Луга
Горіть, як Усть-Луга
"Мадяр" відповів Садовому, який має "багато питань" через дрони в Львові: не збили всього 3% (оновлено)
"Мадяр" відповів Садовому, який має "багато питань" через дрони в Львові: не збили всього 3% (оновлено)
Мерц більше не бачить потреби постачати Україні крилаті ракети "Таурус"
Мерц більше не бачить потреби постачати Україні крилаті ракети "Таурус"
«Коли до тебе прийдуть росіяни, все, що доведеться робити — вчити ворожий гімн». Розповідь Хом’яка — 19-річної операторки FPV
«Коли до тебе прийдуть росіяни, все, що доведеться робити — вчити ворожий гімн». Розповідь Хом’яка — 19-річної операторки FPV
Гра в імітацію. Експеримент зі статтею про вигадану республіку в науковому журналі і проблема смітникових видань в Україні
Гра в імітацію. Експеримент зі статтею про вигадану республіку в науковому журналі і проблема смітникових видань в Україні
Архієпископ Сумський і Охтирський Никодим повідомив про те, що очолив УПЦ КП
Архієпископ Сумський і Охтирський Никодим повідомив про те, що очолив УПЦ КП
Держетнополітики висунуло вимогу Голосіївському монастирю УПЦ розірвати зв’язки з Москвою
Держетнополітики висунуло вимогу Голосіївському монастирю УПЦ розірвати зв’язки з Москвою
Скринінг 40+: що може показати обстеження і що далі. Пояснюють терапевт і ендокринолог
Скринінг 40+: що може показати обстеження і що далі. Пояснюють терапевт і ендокринолог
Сибіга: Держсекретар США запевнив, що зброю для України не перенаправлятимуть на Близький Схід

«Ми отримали запевнення, що наразі не йде мова про перенаправлення цієї допомоги в інший регіон», - розповів Сибіга.

глава МСЗ України Андрій Сибіга і держсекретар США Марко Рубіо
Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга повідомив, що мав розмову з державним секретарем США Марко Рубіо про зброю для України, передає «Європейська правда».

Вони говорили про можливе перенаправлення зброї США на Близький Схід. Ця коротка розмова з Рубіо відбулася під час засідання «Великої сімки» у Парижі.

Український міністр заявив, що за результатами спілкування отримав підтвердження про збереження поточної підтримки з боку США. 

«Ми отримали запевнення, що наразі не йде мова про перенаправлення цієї допомоги в інший регіон», – сказав Сибіга. 

  • Медіа писали, що адміністрація Трампа почала офіційно попереджати партнерів, що постачання американського озброєння в Україну можуть перервати найближчими місяцями. 
  • Причиною називають рішення Пентагону надати пріоритет військовим потребам у війні з Іраном. Державний департамент поінформував союзників про можливі збої в доставці боєприпасів, зокрема, ракет-перехоплювачів до систем ППО Patriot.
  • Раніше генсек НАТО Марк Рютте заявив, що критично важливе військове обладнання все ще постачається в Україну.
  • Президент США Дональд Трамп 26 березня сказав, що Штати потенційно таки розглядають можливість переспрямування частини боєприпасів та систем ППО, які призначалися для України, на Близький Схід. 
  • Державний секретар США Марко Рубіо згодом заперечив інформацію про те, що Вашингтон почав перенаправляти призначену для Києва зброю на Близький Схід, але не виключив перегляд пріоритетів у майбутньому.
  • Фінляндія нещодавно заявила, що контролюватиме, щоб озброєння, закуплене європейськими країнами для ЗСУ, доходило до місця призначення. 
  • Тим часом агенція Bloomberg стверджує, що іранські балістичні атаки на країни Перської затоки призвели до фактичного вичерпання у союзників Штатів на Близькому Сході запасів ракет протиповітряної оборони.
Читайте також
