Сибіга: Держсекретар США запевнив, що зброю для України не перенаправлятимуть на Близький Схід

«Ми отримали запевнення, що наразі не йде мова про перенаправлення цієї допомоги в інший регіон», - розповів Сибіга.

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга повідомив, що мав розмову з державним секретарем США Марко Рубіо про зброю для України, передає «Європейська правда».

Вони говорили про можливе перенаправлення зброї США на Близький Схід. Ця коротка розмова з Рубіо відбулася під час засідання «Великої сімки» у Парижі.

Український міністр заявив, що за результатами спілкування отримав підтвердження про збереження поточної підтримки з боку США.

«Ми отримали запевнення, що наразі не йде мова про перенаправлення цієї допомоги в інший регіон», – сказав Сибіга.