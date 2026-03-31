Сибіга: Держсекретар США запевнив, що зброю для України не перенаправлятимуть на Близький Схід

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга повідомив, що мав розмову з державним секретарем США Марко Рубіо про зброю для України, передає «Європейська правда».
Вони говорили про можливе перенаправлення зброї США на Близький Схід. Ця коротка розмова з Рубіо відбулася під час засідання «Великої сімки» у Парижі.
Український міністр заявив, що за результатами спілкування отримав підтвердження про збереження поточної підтримки з боку США.
«Ми отримали запевнення, що наразі не йде мова про перенаправлення цієї допомоги в інший регіон», – сказав Сибіга.
- Медіа писали, що адміністрація Трампа почала офіційно попереджати партнерів, що постачання американського озброєння в Україну можуть перервати найближчими місяцями.
- Причиною називають рішення Пентагону надати пріоритет військовим потребам у війні з Іраном. Державний департамент поінформував союзників про можливі збої в доставці боєприпасів, зокрема, ракет-перехоплювачів до систем ППО Patriot.
- Раніше генсек НАТО Марк Рютте заявив, що критично важливе військове обладнання все ще постачається в Україну.
- Президент США Дональд Трамп 26 березня сказав, що Штати потенційно таки розглядають можливість переспрямування частини боєприпасів та систем ППО, які призначалися для України, на Близький Схід.
- Державний секретар США Марко Рубіо згодом заперечив інформацію про те, що Вашингтон почав перенаправляти призначену для Києва зброю на Близький Схід, але не виключив перегляд пріоритетів у майбутньому.
- Фінляндія нещодавно заявила, що контролюватиме, щоб озброєння, закуплене європейськими країнами для ЗСУ, доходило до місця призначення.
- Тим часом агенція Bloomberg стверджує, що іранські балістичні атаки на країни Перської затоки призвели до фактичного вичерпання у союзників Штатів на Близькому Сході запасів ракет протиповітряної оборони.