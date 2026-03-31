До Куби прибув підсанкційний танкер із російською нафтою за згоди США

Міністр енергетики Куби висловив подяку російському уряду за допомогу.

російський танкер Anatoly Kolodkin
Фото: російське посольство на Кубі

31 березня до кубинського порту Матансас пришвартувався російський танкер Anatoly Kolodkin із 730 тисячами барелів сирої нафти на борту, передає Euronews

Це перша велика поставка палива на острів за останні три місяці з дозволу президента США Дональда Трампа. Раніше Вашингтон погрожував санкціями та митами будь-якій країні, що постачатиме енергоресурси Кубі, через що експорт припинили навіть традиційні її партнери, зокрема, Мексика.

Ситуація з паливом на Кубі стала критичною після того, як у січні цього року США провели військову операцію у Венесуелі, затримавши Ніколаса Мадуро. Це призвело до повної зупинки поставок венесуельської нафти, яка була основним джерелом енергії для острова. Брак ресурсів спричинив масштабні вимкнення світла та зупинку транспорту, що поставило країну на межу гуманітарної катастрофи. Міністр енергетики Куби Вісенте де ла О Леві висловив подяку російському уряду за допомогу, зазначивши, що отриманого дизеля вистачить для забезпечення потреб країни приблизно на десять днів.

Трамп, коментуючи прибуття танкера, заявив, що не має заперечень проти цієї конкретної поставки, оскільки людям на острові «потрібно виживати». Водночас він підкреслив, що його загальна стратегія тиску на комуністичний режим залишається незмінною, а одна партія нафти не змінить долю країни.

Варто зазначити, що саме судно Anatoly Kolodkin перебуває під санкціями США, ЄС та Великої Британії через війну Росії проти України, проте для цього рейсу зробили виняток.

