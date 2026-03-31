ГоловнаСвіт

Сибіга: ​Україна ніколи не спрямовувала дрони у бік Естонії, Латвії, Литви та Фінляндії

Голова МЗС наголосив, що у всіх цих випадках йшлося про "абсолютно свідомі та цілеспрямовані дії Росії".

Андрій Сибіга
Фото: МЗС України

Міністр закордонних справ Андрій Сибіга наголосив, що Україна ніколи не спрямовувала дрони у бік Естонії, Латвії, Литви та Фінляндії. Київ перебуває на зв’язку з цими країнами щодо нещодавніх інцидентів з дронами.

Про це повідомляє "Радіо свобода".

"Ми перебуваємо на зв’язку з Естонією, Латвією, Литвою, а також Фінляндією щодо інцидентів з дронами… Можу запевнити, що ми ніколи не спрямовували дрони в бік цих країн. Ми працюємо разом з нашими партнерами, щоб убезпечити їх від таких інцидентів в майбутньому. Вчора була офіційна заява щодо цього, що нам прикро, жаль, що там трапилося", – сказав він.

Сибіга заявив, що у всіх цих випадках йшлося про "абсолютно свідомі та цілеспрямовані дії Росії".

"Ми маємо дані розвідки, які свідчать про те, що росіяни спеціально відхиляють дрони в бік країн Балтії з метою використання цих інцидентів у своїх інформаційних цілях, цілях пропаганди. Ми маємо разом дати цьому відсіч. Я вдячний нашим балтійським партнерам та фінам, які чітко заявляють, що причина цих інцидентів – у Росія, саме російська війна створила всі ці загрози і саме Росію потрібно примусити до миру", – додав міністр.

