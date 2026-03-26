За 4 роки роботи Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими вдалося провести понад 70 обмінів

Керівник Офісу Президента Кирило Буданов заявив, що найближчий обмін полоненими очікується на Великдень. Про це він повідомив під час заходу “Разом заради повернення” з нагоди четвертої річниці створення Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими.

“Наша спільна робота триває щодня, переговори тривають. І я дуже сподіваюся, що на Пасху ми всі побачимо великий обмін. А ми зробимо для цього все, що потрібно”, – сказав керівник ОП під час виступу.

Своєю чергою, голова Координаційного штабу, генерал-лейтенант Олег Іващенко розповів, що від 2022 року вдалося провести понад 70 обмінів.

“З полону повернуто 8 669 військовополонених та цивільних”, – повідомив він.

Фото: Зоряна Стельмах Олег Іващенко

Кількість українців, які досі перебувають у полоні не озвучують з міркувань безпеки, зазначив заступник голови штабу, майор Андрій Юсов.

“Що стосується умов утримання можна констатувати, що тиск, згуртована позиція України – громадянського суспільства і держави – наших партнерів дає свій результат. Попри те, що досі Міжнародний комітет Червоного хреста немає повноцінного доступу на територію держави агресора, окупованих територій та місць утримання наших полонених, ми відзначаємо обережні позитивні зрушення у тому, що стосується умов перебування в полоні та поводження з нашими полоненими”, – повідомив Юсов.

Фото: Зоряна Стельмах Андрій Юсов

Він зазначив, що перемовини щодо обміну “Всіх на всіх” – це кінцева мета.

“Але ми не можемо чекати обміну “Всіх на всіх”. До нього, звичайно, веде дорога і це магістральне стратегічне завдання, але враховуючи умови перебування [в полоні], стан здоров’я, наслідки поранень, ми повинні забирати і рятувати тут і зараз”, – додав Юсов.