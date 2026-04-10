Bloomberg: Буданов бачить Україну близькою до угоди з Путіним

Глава Офісу президента України вважає, що завершення війни може не зайняти багато часу.

Головний переговірник України з Росією, глава Офісу президента України Кирило Буданов заявив виданню Bloomberg, що бачить прогрес у напрямку потенційної мирної угоди з Кремлем і що завершення війни може не зайняти багато часу.

Попри те, що переговори щодо завершення найкривавішого конфлікту в Європі з часів Другої світової війни публічно дали небагато результатів, Кирило Буданов висловив оптимізм щодо розвитку перемовин. Колишній керівник військової розвідки України вважає, що і Росія зацікавлена у припиненні війни.

«Усі розуміють, що війну треба завершувати. Саме тому вони ведуть переговори», — сказав Буданов в інтерв’ю Bloomberg від 4 квітня. «Не думаю, що це затягнеться надовго».

Буданов є ключовою фігурою в українській переговорній групі у тристоронніх переговорах із США та Росією щодо завершення війни, яка триває вже п’ятий рік.

Він також координує обміни полоненими з Росією, завдяки яким сотні українців повернулися додому. Попри перехід до цивільної посади, Буданов зберіг військове звання генерал-лейтенанта, що дає йому унікальне бачення політичних і військових викликів.

Буданов визнав, що сторони наразі дотримуються «максималістських» позицій, але очікує їх зближення у пошуку компромісу. За його словами, Росія має стимул домовлятися через величезні витрати на війну — «вже трильйони».

Водночас він відмовився уточнювати можливі параметри компромісу щодо територій — найскладнішого питання переговорів. «Остаточного рішення ще немає. Але всі вже розуміють межі прийнятного. Це великий прогрес», — зазначив він.

Втім, частина російських джерел видання не поділяє оптимізму. За їхніми словами, реального поступу мало, а переговори фактично зайшли в глухий кут через питання гарантій безпеки для Києва. Для врегулювання потрібна ширша домовленість за участю США та Європи, які не мають єдиного бачення завершення війни.

Єдиним конкретним результатом переговорів цього року стало формулювання сторонами взаємно неприйнятних позицій.

Сторони оголосили коротке перемир’я на православний Великдень: Путін наказав припинити бойові дії з 16:00 11 квітня до 12 квітня. Зеленський заявив, що українські сили діятимуть «дзеркально».

Буданов назвав важливим досягненням збереження ролі США як посередника за адміністрації президента Дональд Трамп. Очікується, що спецпредставники Білого дому — Стів Віткофф і Джаред Кушнер — можуть відвідати Київ найближчим часом.

Україна прагне чітких гарантій безпеки з боку США, щоб запобігти новій агресії Росії. Це питання буде ключовим на переговорах.

Москва, зі свого боку, вимагає виведення українських військ із Донецької області, включно з районами, які російська армія не контролює. Україна наполягає на замороженні конфлікту по нинішній лінії фронту, тоді як США пропонували створення там «вільної економічної зони».

Україна залишається залежною від військової та фінансової допомоги союзників, передусім ЄС, і ризикує зіткнутися з дефіцитом коштів упродовж двох місяців без нових надходжень. Водночас економіка Росії відчуває дедалі більший тиск через зростання бюджетного дефіциту на тлі великих військових витрат.

Попри перевагу в людських ресурсах — за оцінкою Буданова, Росія може мобілізувати до 23,5 млн осіб — це не дає їй вирішальної переваги на полі бою, де Україна компенсує нестачу інноваціями, зокрема у використанні дронів.

Коментуючи можливий провал переговорів, Буданов заявив: «Є лише два варіанти — війна або мир. Тобто або продовження війни, або продовження переговорів. Якщо вони на це підуть».