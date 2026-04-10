СЗРУ: послаблення санкцій США не допомогло Росії наростити відвантаження нафти

Все через інфраструктурні обмеження та форс-мажорні обставини.

У березні 2026 року Росії не вдалося збільшити обсяги відвантаження нафти через власні морські порти, попри тимчасове пом’якшення санкцій з боку США.

Про це повідомляє СЗРУ.

Вирішальним чинником стали «інфраструктурні обмеження та форс-мажорні обставини» в ключових експортних хабах.

У звіті вказано, що перевалка нафти в російських портах у березні знизилася до 3,46 млн барелів на добу проти 3,49 млн б/с у попередньому місяці. Також скоротився показник і в сегменті нафтопродуктів.

Головним фактором падіння стали «перебої в роботі портової інфраструктури».

Як повідомляє розвідка, у порту «Приморськ» наприкінці місяця відвантаження різко впали з понад 1,1 млн б/с до 732 тис. б/с. «Усть-луга» також зазнала суттєвого скорочення: обсяги експорту нафти знизилися на понад 360 тис. б/с за тиждень. Відвантаження нафтопродуктів у цьому порту наприкінці місяця фактично припинилося.