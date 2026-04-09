Архітектори відмовилися від проєкту відновлення музею Шухевича у Львові
Україна, окупована Угорщиною: чого не розповість Орбан
СБУ: на Харківщині затримали керівника регіонального осередку відомої політсили, який займався оборудками
Bloomberg: танкери із СПГ з Катару відмовилися від проходження Ормузької протоки
Уряд Угорщини таємно профінансував приватизацію оборонних підприємств компанією з оточення Орбана, – розслідування
«Коли до тебе прийдуть росіяни, все, що доведеться робити — вчити ворожий гімн». Розповідь Хом'яка — 19-річної операторки FPV
Українські військові знищили перший російський супутниковий термінал "Спирит-030", – радник міністра оборони
Жарт на 1 квітня знову посварив уряд Польщі з президентом
Все погано, але надії немає
Венс: Сполучені Штати не погоджувалися, що перемир’я з Іраном охоплюватиме Ліван

Віцепрезидент США назвав це “непорозумінням”.  За його словами, Ізраїль погодився проявляти стриманість у Лівані.

Президент США Дональд Трамп
Фото: EPA/UPG

Віцепрезидент США Джей Ді Венс у середу заявив, що іранські переговорники вважали, ніби погоджене у вівторок перемир’я між США та Іраном включає Ліван, однак насправді Вашингтон на це не погоджувався, передає Reuters. 

«Думаю, це сталося через цілком зрозуміле непорозуміння. Іранці вважали, що перемир’я включає Ліван, але це не так», — сказав Венс журналістам у Будапешті.

За його словами, позиція США полягала в тому, що перемир’я стосується Ірану та союзників США, зокрема Ізраїлю і арабських держав Перської затоки. Це суперечить заявам прем’єр-міністра Пакистану Шехбаза Шарифа, який був ключовим посередником у переговорах і стверджував, що перемир’я поширюватиметься і на Ліван.

Венс додав, що Ізраїль погодився проявляти стриманість у Лівані, не уточнивши деталей.

«Наскільки я розумію, ізраїльтяни фактично запропонували дещо стримати себе в Лівані, оскільки хочуть забезпечити успіх наших переговорів», — сказав він.

