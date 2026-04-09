Віцепрезидент США назвав це “непорозумінням”. За його словами, Ізраїль погодився проявляти стриманість у Лівані.

Віцепрезидент США Джей Ді Венс у середу заявив, що іранські переговорники вважали, ніби погоджене у вівторок перемир’я між США та Іраном включає Ліван, однак насправді Вашингтон на це не погоджувався, передає Reuters.

«Думаю, це сталося через цілком зрозуміле непорозуміння. Іранці вважали, що перемир’я включає Ліван, але це не так», — сказав Венс журналістам у Будапешті.

За його словами, позиція США полягала в тому, що перемир’я стосується Ірану та союзників США, зокрема Ізраїлю і арабських держав Перської затоки. Це суперечить заявам прем’єр-міністра Пакистану Шехбаза Шарифа, який був ключовим посередником у переговорах і стверджував, що перемир’я поширюватиметься і на Ліван.

Венс додав, що Ізраїль погодився проявляти стриманість у Лівані, не уточнивши деталей.

«Наскільки я розумію, ізраїльтяни фактично запропонували дещо стримати себе в Лівані, оскільки хочуть забезпечити успіх наших переговорів», — сказав він.