Пакистан запропонував США та Ірану двотижневе перемир'я.

Про це написав прем'єр-міністр Пакистану Шахбаз Шариф в соцмережі Х.

"Дипломатичні зусилля щодо мирного врегулювання війни на Близькому Сході постійно, потужно та наполегливо просуваються, і мають потенціал для досягнення суттєвих результатів у найближчому майбутньому. Щоб дипломатія могла працювати, я щиро прошу президента Трампа продовжити термін на два тижні", - йдеться в повідомленні.

Прем'єр Пакистану також закликав Іран відкрити Ормузьку протоку на два тижні, як "жест доброї волі".

"Ми також закликаємо всі ворогуючі сторони дотримуватися припинення вогню всюди протягом двох тижнів, щоб дозволити дипломатії досягти остаточного припинення війни в інтересах довгострокового миру та стабільності в регіоні", - додав Шариф.

КОНТЕКСТ

Раніше, президент США Дональд Трамп заявив, що США можуть «знищити Іран за одну ніч». Заяви пролунали напередодні встановленого ним дедлайну – 20:00 за східним часом у вівторок, до якого Іран має погодитися на угоду з Вашингтоном або зіткнутися з новими ударами по цивільній інфраструктурі, включно з мостами та електростанціями.